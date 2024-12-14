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Лучшие материалы для ремонта квартиры: 7 рекомендаций

3:44
Недвижимость

Правильный выбор материалов для отделки квартиры или дома — залог стильного, удобного и долговечного интерьера. Современные решения помогают создать пространство, которое будет радовать глаз и упрощать уход.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

В этой статье мы расскажем о семи практичных материалах, которые дизайнеры считают наиболее удачными для отделки стен, полов, потолков и других зон вашего дома.

Плитка и керамогранит

Керамогранит — один из самых практичных материалов благодаря прочности, долговечности и разнообразию дизайнов. Его можно использовать как для пола, так и для стен.

Особенно он актуален в зонах с повышенной влажностью: кухнях, ванных комнатах или душевых. Крупноформатные варианты помогают создавать бесшовные покрытия, которые визуально расширяют пространство и упрощают уход.

Плитка также может стать отличным решением для жилых помещений. Например, матовая плитка в прихожей защитит стены от загрязнений, а её стильный вид дополнит современный интерьер.

Микроцемент

Этот современный материал идеально подходит для создания бесшовных покрытий. Его используют на стенах, полу и даже мебели.

Микроцемент устойчив к влаге и легко окрашивается в любые цвета, что делает его универсальным решением для интерьеров. Особо ценится его применение в мокрых зонах, таких как ванная или душевая, где требуется водостойкость и прочность.

Металлический плинтус

Металлические плинтусы — практичная альтернатива пластиковым или МДФ-решениям. Они устойчивы к износу, не требуют подкрашивания и сохраняют эстетичный вид на протяжении многих лет.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит долговечность и современный стиль.

Столешницы из кварца

Кварцевые столешницы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Они не боятся горячих предметов, не царапаются и не трескаются.

Этот материал идеально подходит для кухни, ванной комнаты и даже уличных зон, сочетая стильный внешний вид и долговечность.

Закаленное стекло

Стекло — универсальный материал для отделки, который можно использовать для кухонных фартуков, столешниц, комодов и даже стен. Оно доступно в разных текстурах, цветах и дизайнах, что позволяет создавать уникальные интерьерные решения.

Закаленное стекло прочное, долговечное и легко поддается чистке, что делает его практичным выбором для дома.

Светодиодная лента

Светодиодные ленты — простой и функциональный способ добавить освещение в интерьер. Они подходят для подсветки потолков, шкафов, ниш или полок.

Этот вариант долговечен, энергоэффективен и устойчив к влаге, что делает его идеальным для использования в любых помещениях, включая ванные комнаты.

Натяжные потолки

Натяжные потолки — практичное решение для квартир, особенно в новостройках. Матовые белые покрытия выглядят стильно и почти неотличимы от краски, но при этом устойчивы к появлению трещин.

Это долговечный и удобный вариант, который впишется в любой интерьер.

Эти семь материалов помогут создать стильный и функциональный интерьер, который будет радовать вас долгие годы. Они объединяют эстетическую привлекательность, прочность и легкость в уходе, делая ваш дом комфортным и современным.

Уточнения

Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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