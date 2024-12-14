6 причин, почему не стоит тратить деньги на покупку робота-пылесоса

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сложная планировка

Дома со сложной планировкой, несколькими уровнями или многочисленными препятствиями могут создавать проблемы для роботов-пылесосов. Эти устройства лучше всего работают в более простых, открытых пространствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот-пылесос от Xiaomi

Ковры с высоким ворсом

Роботы-пылесосы могут испытывать трудности на коврах с высоким ворсом. Щетки и всасывающие механизмы могут быть неэффективными для глубокого погружения в толстые волокна ковра.

Ограниченная кастомизация

Некоторые пользователи предпочитают более индивидуальный подход к уборке, регулируя настройки в зависимости от конкретных потребностей в очистке.

Уход

Несмотря на то, что роботы-пылесосы требуют меньшего обслуживания, чем традиционные пылесосы, но им нужен регулярный уход.

Пользователи должны опорожнять контейнер и время от времени чистить щетки.

Стоимость

Первоначальная стоимость качественного робота-пылесоса может быть выше по сравнению с традиционными пылесосами.

Срок службы батареи

Роботы-пылесосы работают от аккумулятора, а продолжительность сеанса уборки зависит от емкости аккумулятора. Некоторым пользователям необходимость частой подзарядки может показаться неудобной.

Уточнения

Робот-пылесос — пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений с минимальным участием человека или без него.



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