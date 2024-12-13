Не выбрасывайте остатки обоев! 5 идей по декору мебели

После ремонта часто остаются куски дорогих обоев, которые жалко выбрасывать. Но что делать с остатками?

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ обои

Один из вариантов — комод, который можно частично оклеить обоями. Этот смелый шаг придаст мебели оригинальный вид и освежит интерьер.

Для стеллажей с открытыми полками обои идеально подойдут для оформления задней стенки. При правильном расположении вещей на полках такая деталь станет ярким акцентом в комнате.

Если у вас остались фотообои, попробуйте использовать их для декорирования дверей шкафа. Это может быть как обычный шкаф, так и шкаф-купе.

Кроме того, лестницу можно преобразить, оклеив вертикальные части ступенек. Это придаст ей интересный и яркий вид.

Наконец, старые и потрёпанные шкафы или тумбочки можно обновить с помощью остатков обоев. Это отличная возможность вернуть предметам мебели новый вид без значительных затрат.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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