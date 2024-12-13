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Не знаете, как украсить окна к Новому году? Эти идеи вас спасут

1:03
Недвижимость

Приближается Новый год — время, когда каждый стремится создать праздничное настроение, украсив дом и ёлку. Но что, если ваши окна всё ещё пустуют?

Окно с рождественским декором
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окно с рождественским декором

Мы поделимся простыми и эффектными способами декорирования окон в новогоднем стиле.

Первый способ — роспись зубной пастой. Нарисуйте снежинки, морозные узоры или снеговиков. Такое творчество подарит положительные эмоции и создаст атмосферу зимней сказки.

Второй вариант — витинанки, ажурные бумажные вырезки. Хоть процесс требует терпения и аккуратности, результат стоит того: окна будут выглядеть изящно и празднично.

Если вы хотите быстрое решение, используйте наклейки для окон. Они продаются в магазинах и позволяют украсить помещение за считанные минуты.

Главное — выбрать декор, который гармонирует с вашим интерьером. А завершить украшение помогут гирлянды, которые добавят дополнительного света и волшебной атмосферы праздника.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Гирля́нда (фр. guirlande, итал. ghirlanda, от лат.  gerrae  — плетение) — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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