Суд в Германии вернул дом потомкам жертв Холокоста спустя 85 лет

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Лейпциге (Германия) состоялся судебный процесс, завершившийся передачей дома наследникам еврейской семьи, выселенной в 1939 году, сообщает EADaily.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann Вернигероде

Дом принадлежал одной семье на протяжении 85 лет. Однако недавно в суд обратились потомки бывших владельцев еврейского происхождения, требуя восстановления справедливости.

Суд признал их требования правомерными и постановил вернуть недвижимость законным преемникам, пишет газета "Вельт".

Поскольку хозяйки дома погибли в концлагере и не оставили прямых наследников, имущество будет передано организации "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии", занимающейся вопросами реституции.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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