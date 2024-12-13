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Суд в Германии вернул дом потомкам жертв Холокоста спустя 85 лет

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Недвижимость

В Лейпциге (Германия) состоялся судебный процесс, завершившийся передачей дома наследникам еврейской семьи, выселенной в 1939 году, сообщает EADaily.

Вернигероде
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann
Вернигероде

Дом принадлежал одной семье на протяжении 85 лет. Однако недавно в суд обратились потомки бывших владельцев еврейского происхождения, требуя восстановления справедливости.

Суд признал их требования правомерными и постановил вернуть недвижимость законным преемникам, пишет газета "Вельт".

Поскольку хозяйки дома погибли в концлагере и не оставили прямых наследников, имущество будет передано организации "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии", занимающейся вопросами реституции.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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