Физик объяснил, как заставить батареи греть лучше!

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1:04
Недвижимость

Вы уверены, что используете радиаторы на полную мощность? В середине зимы особенно важно знать, как эффективно обогревать дом.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Сейчас, когда стоимость газа и электроэнергии выросла и это почувствовал каждый. Профессор физики и популярный научный блогер Винченцо Скеттино помогает улучшить работу радиаторов, давая практичные советы, которые основаны на законах физики.

Радиаторы передают тепло тремя способами: через контакт при прикосновении, посредством конвекции, когда тёплый воздух поднимается вверх, и через излучение инфракрасными лучами, как солнце. Поэтому важно не блокировать тепло, ставя мебель, шторы или растения перед батареями.

Чтобы избежать потерь тепла через стену за радиатором, профессор советует использовать лист алюминиевой фольги — он отражает инфракрасные лучи обратно в помещение.

Кроме того, привычка закрывать ставни на ночь помогает сократить потери тепла через окна, пишет Tutto Notizie.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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