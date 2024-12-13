В каком случае стоит подождать снижения цен на новостройки, а в каком лучше поторопиться

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие покупатели, мечтающие о приобретении новостройки, сейчас заняли выжидательную позицию в ожидании снижения цен. Есть ли им смысл ждать, в беседе с Pravda.Ru рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Эксперт считает, что вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на первичное жильё. По его словам, он бы рекомендовал отталкиваться от конкретной задачи, которая есть у покупателя.

"Если это покупка за наличные, подождать можно, может быть, будут еще неплохие скидки в январе-феврале, когда в январе рынок по факту замирает и, возможно, в несезон застройщики дадут дополнительный дисконт. С точки зрения выгодности имеет смысл, может быть, подождать, если это покупка наличными. Если это ипотека, то с 1 января 2025 года у нас вступает ипотечный стандарт, который сильно ограничивает возможность одобрения ипотеки для людей. Поэтому смотря что в приоритете", — объяснил Дмитрий Ракута.

То есть если вы рассматриваете покупку за собственные средства, то, конечно, имеет смысл подождать, когда рынок успокоится. Сейчас наблюдается определенный ажиотаж перед Новым годом, а в январе-феврале будет спад. Можно выиграть дополнительные 5% от стоимости, напомнил брокер.

При этом специалист считает, что среди потенциальных покупателей новостроек сейчас всё-таки больше ипотечников.

"Застройщики активно анонсируют, что все дополнительные программы, которые были на рынке, уйдут с Нового года. Помимо семейной ипотеки, возможно снижение ставки с 6% до 3,5-4% по программе "субсидированная ипотека". Этих программ не будет", — напомнил брокер.

Поэтому те, кто следит за рынком, ищут более выгодные условия и хотят успеть воспользоваться семейной ипотекой. Также есть программы без первоначального взноса от застройщиков, и в следующем году их тоже не будет. То есть ряда смежных программ, которые были доступны вместе с семейной ипотекой, в следующем году просто не будет, подчеркнул эксперт по недвижимости.

Поэтому сейчас активно забирают возможность оформления семейной ипотеки. В большей степени, примерно 70%, это семейная ипотека. Покупают и за наличные тоже, но в основном покупают студии и однокомнатные квартиры, которые близки к сроку сдачи, как инвестицию для сдачи в аренду. Для себя же, если уже есть покупатель, то, конечно, с небольшой суммой. Это уже немного другой вид клиентов — бизнес-класс, премиум и так далее. Они, как правило, покупают недвижимость за наличный расчёт. А массовые покупатели — это всё-таки ипотечники, добавил Дмитрий Ракута.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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