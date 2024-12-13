В каком случае стоит подождать снижения цен на новостройки, а в каком лучше поторопиться

Многие покупатели, мечтающие о приобретении новостройки, сейчас заняли выжидательную позицию в ожидании снижения цен. Есть ли им смысл ждать, в беседе с Pravda.Ru рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Эксперт считает, что вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на первичное жильё. По его словам, он бы рекомендовал отталкиваться от конкретной задачи, которая есть у покупателя.
"Если это покупка за наличные, подождать можно, может быть, будут еще неплохие скидки в январе-феврале, когда в январе рынок по факту замирает и, возможно, в несезон застройщики дадут дополнительный дисконт. С точки зрения выгодности имеет смысл, может быть, подождать, если это покупка наличными. Если это ипотека, то с 1 января 2025 года у нас вступает ипотечный стандарт, который сильно ограничивает возможность одобрения ипотеки для людей. Поэтому смотря что в приоритете", — объяснил Дмитрий Ракута.
То есть если вы рассматриваете покупку за собственные средства, то, конечно, имеет смысл подождать, когда рынок успокоится. Сейчас наблюдается определенный ажиотаж перед Новым годом, а в январе-феврале будет спад. Можно выиграть дополнительные 5% от стоимости, напомнил брокер.
При этом специалист считает, что среди потенциальных покупателей новостроек сейчас всё-таки больше ипотечников.
"Застройщики активно анонсируют, что все дополнительные программы, которые были на рынке, уйдут с Нового года. Помимо семейной ипотеки, возможно снижение ставки с 6% до 3,5-4% по программе "субсидированная ипотека". Этих программ не будет", — напомнил брокер.
Поэтому те, кто следит за рынком, ищут более выгодные условия и хотят успеть воспользоваться семейной ипотекой. Также есть программы без первоначального взноса от застройщиков, и в следующем году их тоже не будет. То есть ряда смежных программ, которые были доступны вместе с семейной ипотекой, в следующем году просто не будет, подчеркнул эксперт по недвижимости.
Поэтому сейчас активно забирают возможность оформления семейной ипотеки. В большей степени, примерно 70%, это семейная ипотека. Покупают и за наличные тоже, но в основном покупают студии и однокомнатные квартиры, которые близки к сроку сдачи, как инвестицию для сдачи в аренду. Для себя же, если уже есть покупатель, то, конечно, с небольшой суммой. Это уже немного другой вид клиентов — бизнес-класс, премиум и так далее. Они, как правило, покупают недвижимость за наличный расчёт. А массовые покупатели — это всё-таки ипотечники, добавил Дмитрий Ракута.
Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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