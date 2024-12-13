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Раскрыто реальное снижение цен на новостройки, которое предлагают застройщики: скидки есть

3:21
Недвижимость

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в интервью Pravda.Ru прокомментировал сообщение о малой вероятности скидок на новостройки от застройщиков в связи с прогнозируемым сокращением объёмов строительства.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

По словам эксперта, скидки на новостройки сейчас всё-таки существуют.

"Скидки есть. По факту сейчас ряд застройщиков все-таки пытается закрыть уходящий год в положительном ключе и тем самым по ряду проектов снижает ценник. В среднем это 15-20%. Конечно, в рекламе мы можем увидеть снижение и до 30%, и до 40%. Но именно реальное рыночное снижение — это в пределах до 20%. Все остальное — это маркетинг: удорожание минус скидка", — сказал Дмитрий Ракута.

Эксперт добавил, что время до Нового года — это неплохой период для получения скидок. Он согласился, что обычно они распространяются на менее ликвидные корпуса, этажи и планировки, но даже так дисконт может быть довольно привлекательным.

Что касается прогнозов из Госдумы о снижении цен на 40-50%, то этого точно не произойдёт, заверил брокер.

"Просто модель продаж не позволит делать это застройщику. Потому что у них согласовано проектное финансирование с банками. Соответственно, под это проектное финансирование они подписались и должны держать определенную стоимость для того, чтобы покрывать свои текущие расходы и кредиты, которые они взяли в том же самом банке. Поэтому значительного снижения точно не стоит ожидать", — объяснил Ракута.

Он добавил, что однако существует риск заморозки проектов. Застройщики открыто говорили о своём решении, как только появилась информация от Центрального банка о сворачивании льготной программы и ужесточении требований. Это, естественно, отразилось на их продажах. Они не скрывали свою стратегию и говорили, что им ничего не остаётся, кроме как не выпускать новые проекты в продажу. Строительство становится дороже из-за повышения ключевой ставки, роста стоимости проектного финансирования, удорожания материалов и изменения финансовой модели. А количество покупателей сокращается из-за ужесточения требований к ипотеке и к заемщикам. Всё это приводит к дефициту новых хороших проектов.

В следующем году мы, вероятно, увидим определённый дефицит недвижимости. Сейчас, под определённые акции, какой-то объём сделок уже прошёл, и наступит Новый год. Посмотрим, как будут развиваться события с льготными ипотеками. Но дефицит новых качественных проектов будет наблюдаться, считает Дмитрий Ракута.

Ранее в Едином ресурсе застройщиков появилась информация о том, что крупные девелоперы планируют сократить объёмы строительства, чтобы избежать заморозки проектов и банкротства. Это решение, по мнению компаний, должно снизить риски, однако оно также может привести к тому, что скидки на новостройки станут менее вероятными. Ожидается, что скидки будут распространяться только на неликвидное жильё, а на ликвидные квартиры цены останутся стабильными.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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