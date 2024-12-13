Гости на пороге? Вот как быстро привести дом в порядок

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавьтесь от беспорядка

Начните с удаления всех ненужных предметов или беспорядка с поверхностей, полов и мебели. Уберите предметы, которым не место в комнате, чтобы создать чистый и организованный вид.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Пылевые поверхности

Используйте салфетку из микрофибры или тряпку, чтобы удалить пыль с мебели, полок и других поверхностей.



Обратите внимание на часто упускаемые из виду зоны, такие как потолочные вентиляторы, плинтуса и осветительные приборы.

Полы

В зависимости от типа напольного покрытия пропылесосьте ковры или подметите полы, чтобы убрать грязь, пыль и шерсть домашних животных.

Если у вас твердые полы, вымойте их подходящим чистящим средством, чтобы удалить любые пятна или разливы. Обязательно дайте полу полностью высохнуть до прихода гостей.

Чистые ванные комнаты

Вымойте унитаз, раковину, ванну или душ с помощью соответствующих чистящих средств. Протрите зеркала, а также не забудьте заменить полотенца.

Протрите кухонные поверхности

Очистите столешницы, плиту и раковину с помощью подходящего чистящего средства. Уберите с кухни грязную посуду или беспорядок, а также не забудьте вынести мусор.

Освежите воздух

Откройте окна, чтобы впустить свежий воздух и улучшить вентиляцию. Подумайте об использовании освежителей воздуха, свечей или диффузоров с приятным ароматом для создания уютной атмосферы.

Проверьте гостевые зоны

Убедитесь, что места, где ваши гости будут проводить время, такие как гостиная или обеденная зона, опрятны и привлекательны.

Распушите подушки, расставьте места для сидения, а при необходимости накройте стол.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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