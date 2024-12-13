Все за и против использования искусственной ели, вместо живой

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Возможность повторного использования

Искусственные елки можно использовать повторно в течение многих лет, что делает их экономичным вариантом. Это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ель кавказская

Низкие эксплуатационные расходы

Искусственные деревья требуют минимального ухода. Не нужно поливать, беспокоиться о том, что хвоя опадает, или бороться с хлопотами по утилизации засохшего дерева. Быстрая уборка и хранение, и ваше дерево готово к следующему сезону.

Подходит для аллергиков

Для тех, у кого есть аллергия на сосновый или древесный сок, искусственные деревья могут стать желанной альтернативой.

Внешний вид

Искусственные деревья сохраняют постоянную форму и цвет на протяжении долгого времени.

Теперь поговорим о минусах.

Воздействие производства на окружающую среду

Производство искусственных деревьев включает в себя использование таких материалов, как ПВХ, что имеет экологические последствия. Кроме того, большинство искусственных деревьев не являются биоразлагаемыми, что способствует образованию отходов на свалках при утилизации.

Отсутствие натурального запаха

Искусственным деревьям не хватает естественного аромата настоящих сосен или елей. Если аромат свежего дерева является неотъемлемой частью для вас, искусственное дерево не обеспечит такую же ароматную атмосферу.

Требования к пространству

Искусственные деревья нуждаются в месте для хранения, когда они не используются.

В зависимости от размера, они могут занимать больше места в вашем доме по сравнению с живым деревом, которое можно компостировать или перерабатывать.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).





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