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Копеечный метод! Вот как навсегда избавиться от сырости в погребе

0:58
Недвижимость

Избыток влаги в подвалах и погребах приводит к плесени и грибку. Простое и эффективное решение — хлористый кальций, который впитывает влагу, превращаясь в солевой раствор.

Трапддор, ведущий к бомбоубежищу времен Второй мировой войны по адресу 3 Clifton Rd N22 7XN, Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by English Lock (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трапддор, ведущий к бомбоубежищу времен Второй мировой войны по адресу 3 Clifton Rd N22 7XN, Лондон

Как использовать

  1. Убедитесь, что погреб хорошо проветривается, и уберите все источники влаги.
  2. Расставьте миски или контейнеры с хлористым кальцием по углам.
  3. Через 2-3 недели проверьте состояние вещества и замените, если оно растворилось.

Меры безопасности

Работайте в перчатках и защитных очках — хлористый кальций раздражает кожу и слизистые. Не допускайте контакта с металлическими поверхностями, так как вещество вызывает коррозию, пишет tagilcity.ru.

Храните его в плотно закрытой упаковке вдали от детей и животных. Утилизировать использованный хлористый кальций просто: смойте его водой в канализацию.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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