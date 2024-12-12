Копеечный метод! Вот как навсегда избавиться от сырости в погребе

Избыток влаги в подвалах и погребах приводит к плесени и грибку. Простое и эффективное решение — хлористый кальций, который впитывает влагу, превращаясь в солевой раствор.
Работайте в перчатках и защитных очках — хлористый кальций раздражает кожу и слизистые. Не допускайте контакта с металлическими поверхностями, так как вещество вызывает коррозию, пишет tagilcity.ru.
Храните его в плотно закрытой упаковке вдали от детей и животных. Утилизировать использованный хлористый кальций просто: смойте его водой в канализацию.
По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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