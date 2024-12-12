Плати меньше! 3 способа сэкономить на оплате ЖКУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что внимательно проверяя квитанции и зная свои права, поможет сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info Девушка

Ошибки в расчётах возникают часто из-за неверных показаний счётчиков. Сверка данных счётчиков с цифрами в квитанции помогает выявить завышенные суммы.

В случае несоответствий нужно обратиться в управляющую компанию, приложив фото счётчиков, как сообщает Москва 24.

Также в квитанциях могут появляться услуги, не утверждённые жильцами, например, видеонаблюдение или консьерж-сервис. От таких начислений можно отказаться, подав заявление в УК.

Специалист отмечает, что экономию на коммуналке обеспечивают энергоэффективные меры: установка терморегуляторов, энергосберегающих окон и многотарифных счётчиков.

Льготы и субсидии для пенсионеров и многодетных семей также помогают снизить расходы.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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