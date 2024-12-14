Удаление обоев: эффективные способы для разных материалов
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Снятие старых обоев — обязательный этап ремонта, если вы хотите добиться долговечности новых покрытий. Перед началом важно правильно подготовить помещение:
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Молодая пара делает ремонт
- Мебель и напольное покрытие: вынесите мебель из комнаты или укройте пленкой, пол застелите пленкой и газетами.
- Шторы и текстиль: снимите и уберите из помещения.
- Двери: оберните пленкой, закрепив скотчем.
- Электричество: отключите питание, заклейте розетки и выключатели скотчем, люстру оберните пленкой или демонтируйте.
Важно! Никогда не работайте с обоями на влажных стенах под напряжением — это опасно!
Необходимые инструменты
Для снятия старых обоев подготовьте:
- Шпатели разных размеров.
- Игольчатый валик, канцелярский нож или "обойный тигр".
- Пароочиститель, утюг с отпаривателем или обычный утюг и х/б ткань.
- Ведро теплой воды, губки, малярный валик.
- Жидкость для снятия обоев.
- Средства личной защиты: перчатки, очки.
Способы снятия обоев
Сухой метод
- Используйте шпатель для поддевания полотен, если обои хорошо отходят.
- Подходит для старых покрытий.
Влажный метод
- Смешайте в воде моющее средство.
- Намочите обои валиком или губкой.
- Через 7-20 минут снимите их шпателем.
Паровой метод
- Перфорируйте обои валиком или ножом.
- Обрабатывайте паром с пароочистителя или утюга.
- Снимайте размягченные полотна.
Химический метод
- Нанесите специальное средство, дайте ему время подействовать, снимите обои шпателем.
Особенности работы с разными обоями
- Бумажные: легко снимаются влажным методом.
- Моющиеся: требуют перфорации и применения химических средств.
- Флизелиновые: снимайте паром или химией.
- Виниловые: намочите водой, оставьте на 20 минут, затем удаляйте.
- Стеклообои: размачивайте до 40 минут или используйте раствор.
- Жидкие: просто размочите водой.
Удаление обоев с разных поверхностей
- Бетон: подходит любой метод.
- Штукатурка: избегайте глубоких повреждений, лучше отпаривать.
- Гипсокартон: минимизируйте влагу, работайте аккуратно.
- Древесина: избегайте влаги, выбирайте паровой или сухой способ.
Полезные советы
- Увлажняйте обои сверху вниз, отпаривайте снизу вверх.
- Защитите лицо и руки при работе с паром.
- Перед наклеиванием новых обоев обработайте стены антисептиком.
- Никогда не клеите новые обои на старые — это приведет к дефектам и отклеиванию.
Уточнения
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру