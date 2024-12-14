Удаление обоев: эффективные способы для разных материалов

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снятие старых обоев — обязательный этап ремонта, если вы хотите добиться долговечности новых покрытий. Перед началом важно правильно подготовить помещение:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Мебель и напольное покрытие : вынесите мебель из комнаты или укройте пленкой, пол застелите пленкой и газетами.

: вынесите мебель из комнаты или укройте пленкой, пол застелите пленкой и газетами. Шторы и текстиль : снимите и уберите из помещения.

: снимите и уберите из помещения. Двери : оберните пленкой, закрепив скотчем.

: оберните пленкой, закрепив скотчем. Электричество: отключите питание, заклейте розетки и выключатели скотчем, люстру оберните пленкой или демонтируйте.

Важно! Никогда не работайте с обоями на влажных стенах под напряжением — это опасно!

Необходимые инструменты

Для снятия старых обоев подготовьте:

Шпатели разных размеров.

Игольчатый валик, канцелярский нож или "обойный тигр".

Пароочиститель, утюг с отпаривателем или обычный утюг и х/б ткань.

Ведро теплой воды, губки, малярный валик.

Жидкость для снятия обоев.

Средства личной защиты: перчатки, очки.

Способы снятия обоев

Сухой метод

Используйте шпатель для поддевания полотен, если обои хорошо отходят.

Подходит для старых покрытий.

Влажный метод

Смешайте в воде моющее средство.

Намочите обои валиком или губкой.

Через 7-20 минут снимите их шпателем.

Паровой метод

Перфорируйте обои валиком или ножом.

Обрабатывайте паром с пароочистителя или утюга.

Снимайте размягченные полотна.

Химический метод

Нанесите специальное средство, дайте ему время подействовать, снимите обои шпателем.

Особенности работы с разными обоями

Бумажные : легко снимаются влажным методом.

: легко снимаются влажным методом. Моющиеся : требуют перфорации и применения химических средств.

: требуют перфорации и применения химических средств. Флизелиновые : снимайте паром или химией.

: снимайте паром или химией. Виниловые : намочите водой, оставьте на 20 минут, затем удаляйте.

: намочите водой, оставьте на 20 минут, затем удаляйте. Стеклообои : размачивайте до 40 минут или используйте раствор.

: размачивайте до 40 минут или используйте раствор. Жидкие: просто размочите водой.

Удаление обоев с разных поверхностей

Бетон : подходит любой метод.

: подходит любой метод. Штукатурка : избегайте глубоких повреждений, лучше отпаривать.

: избегайте глубоких повреждений, лучше отпаривать. Гипсокартон : минимизируйте влагу, работайте аккуратно.

: минимизируйте влагу, работайте аккуратно. Древесина: избегайте влаги, выбирайте паровой или сухой способ.

Полезные советы

Увлажняйте обои сверху вниз, отпаривайте снизу вверх.

Защитите лицо и руки при работе с паром.

Перед наклеиванием новых обоев обработайте стены антисептиком.

Никогда не клеите новые обои на старые — это приведет к дефектам и отклеиванию.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.