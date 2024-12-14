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Удаление обоев: эффективные способы для разных материалов

2:51
Недвижимость

Снятие старых обоев — обязательный этап ремонта, если вы хотите добиться долговечности новых покрытий. Перед началом важно правильно подготовить помещение:

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт
  • Мебель и напольное покрытие: вынесите мебель из комнаты или укройте пленкой, пол застелите пленкой и газетами.
  • Шторы и текстиль: снимите и уберите из помещения.
  • Двери: оберните пленкой, закрепив скотчем.
  • Электричество: отключите питание, заклейте розетки и выключатели скотчем, люстру оберните пленкой или демонтируйте.

Важно! Никогда не работайте с обоями на влажных стенах под напряжением — это опасно!

Необходимые инструменты

Для снятия старых обоев подготовьте:

  • Шпатели разных размеров.
  • Игольчатый валик, канцелярский нож или "обойный тигр".
  • Пароочиститель, утюг с отпаривателем или обычный утюг и х/б ткань.
  • Ведро теплой воды, губки, малярный валик.
  • Жидкость для снятия обоев.
  • Средства личной защиты: перчатки, очки.

Способы снятия обоев

Сухой метод

  • Используйте шпатель для поддевания полотен, если обои хорошо отходят.
  • Подходит для старых покрытий.

Влажный метод

  • Смешайте в воде моющее средство.
  • Намочите обои валиком или губкой.
  • Через 7-20 минут снимите их шпателем.

Паровой метод

  • Перфорируйте обои валиком или ножом.
  • Обрабатывайте паром с пароочистителя или утюга.
  • Снимайте размягченные полотна.

Химический метод

  • Нанесите специальное средство, дайте ему время подействовать, снимите обои шпателем.

Особенности работы с разными обоями

  • Бумажные: легко снимаются влажным методом.
  • Моющиеся: требуют перфорации и применения химических средств.
  • Флизелиновые: снимайте паром или химией.
  • Виниловые: намочите водой, оставьте на 20 минут, затем удаляйте.
  • Стеклообои: размачивайте до 40 минут или используйте раствор.
  • Жидкие: просто размочите водой.

Удаление обоев с разных поверхностей

  • Бетон: подходит любой метод.
  • Штукатурка: избегайте глубоких повреждений, лучше отпаривать.
  • Гипсокартон: минимизируйте влагу, работайте аккуратно.
  • Древесина: избегайте влаги, выбирайте паровой или сухой способ.

Полезные советы

  • Увлажняйте обои сверху вниз, отпаривайте снизу вверх.
  • Защитите лицо и руки при работе с паром.
  • Перед наклеиванием новых обоев обработайте стены антисептиком.
  • Никогда не клеите новые обои на старые — это приведет к дефектам и отклеиванию.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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