Ошибки при выборе межкомнатных дверей, которые могут стоить вам ремонта

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы планируете обновить интерьер и подумываете о замене межкомнатных дверей? Этот материал поможет вам разобраться в конструкциях, материалах и видах отделки, а также расскажет, как правильно замерить дверные проемы и проверить качество дверей при покупке и монтаже.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Межкомнатные двери как элемент интерьера

Межкомнатные двери играют важную роль в любом интерьере. Они не только отделяют комнаты, но и могут стать его ярким украшением. Лучше всего выбирать двери еще на стадии планирования ремонта, учитывая:

Надежность и долговечность

Звукоизоляцию

Гармонию с общим стилем интерьера.

Важно не только правильно выбрать модель, но и проконтролировать качество монтажа, чтобы двери прослужили долгие годы.

Типы дверей по конструктивному исполнению

Разные конструкции межкомнатных дверей подойдут для разных целей. Вот основные варианты:

Филенчатые : каркас из дерева или плит с декоративными вставками, долговечные, но чувствительные к стыкам.

: каркас из дерева или плит с декоративными вставками, долговечные, но чувствительные к стыкам. Щитовые : легкие, с наполнителем из картона или древесных брусков, подойдут для бюджетных решений.

: легкие, с наполнителем из картона или древесных брусков, подойдут для бюджетных решений. Царговые : с горизонтальными вставками, оригинальны, но менее звукоизолирующие.

: с горизонтальными вставками, оригинальны, но менее звукоизолирующие. Цельностеклянные: из закаленного стекла, влагостойкие, но с плохой звукоизоляцией.

Материалы для межкомнатных дверей

Материал дверного полотна определяет его долговечность и внешний вид. Основные варианты:

Массив дерева : надежный, эстетичный, но чувствительный к влаге и тяжелый.

: надежный, эстетичный, но чувствительный к влаге и тяжелый. МДФ : легкий и экологичный, устойчивый к влаге.

: легкий и экологичный, устойчивый к влаге. Картонный наполнитель : бюджетный вариант с хорошей звукоизоляцией, но низкой прочностью.

: бюджетный вариант с хорошей звукоизоляцией, но низкой прочностью. Полимеры: легкие и изолирующие, но менее долговечные.

Отдельно стоит обратить внимание на отделку

Среди популярных вариантов:

Натуральный или реконструированный шпон.

Экошпон и ПВХ-пленка.

Ламинированные покрытия или эмаль.

Типы дверей по способу открывания

Выбор способа открывания зависит от планировки и размеров помещений:

Распашные : классический вариант, надежный и простой в установке.

: классический вариант, надежный и простой в установке. Раздвижные : экономят место, могут встраиваться в стену.

: экономят место, могут встраиваться в стену. Раскладные: компактные, но менее удобные в эксплуатации.

Как правильно замерить дверной проем

Чтобы избежать ошибок, нужно замерять проемы правильно. Используйте формулу:

Высота проема: размер полотна + 50 мм.

Ширина проема: размер полотна + 100 мм.

Если стены проема толстые, может потребоваться доборная доска для увеличения ширины дверной коробки.

Проверка качества дверей

При покупке межкомнатных дверей обратите внимание на:

Кромки : стыки должны быть ровными.

: стыки должны быть ровными. Поверхность : без волн, трещин и других дефектов.

: без волн, трещин и других дефектов. Остекление : стекло должно быть достаточно толстым и закаленным.

: стекло должно быть достаточно толстым и закаленным. Филенки: материал декоративных вставок должен быть не тоньше 14 мм.

Контроль качества монтажа

После установки проверьте:

Ровность зазоров: 3-4 мм между полотном и коробкой, 7-15 мм снизу.

Легкость открывания и закрывания дверей.

Отсутствие скрипов и заеданий в раздвижных моделях.

Межкомнатные двери — это не только функциональный, но и дизайнерский элемент. Подходите к выбору тщательно, оценивайте материалы, конструкцию и качество монтажа, чтобы они прослужили долго и радовали вас каждый день.

Уточнения

Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. medium-density fibreboard, MDF; иногда применяют транслит: МДФ, мелкодисперсная фракция) — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.