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Ошибки при выборе межкомнатных дверей, которые могут стоить вам ремонта

3:45
Недвижимость

Вы планируете обновить интерьер и подумываете о замене межкомнатных дверей? Этот материал поможет вам разобраться в конструкциях, материалах и видах отделки, а также расскажет, как правильно замерить дверные проемы и проверить качество дверей при покупке и монтаже.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Межкомнатные двери как элемент интерьера

Межкомнатные двери играют важную роль в любом интерьере. Они не только отделяют комнаты, но и могут стать его ярким украшением. Лучше всего выбирать двери еще на стадии планирования ремонта, учитывая:

  • Надежность и долговечность
  • Звукоизоляцию
  • Гармонию с общим стилем интерьера.

Важно не только правильно выбрать модель, но и проконтролировать качество монтажа, чтобы двери прослужили долгие годы.

Типы дверей по конструктивному исполнению

Разные конструкции межкомнатных дверей подойдут для разных целей. Вот основные варианты:

  • Филенчатые: каркас из дерева или плит с декоративными вставками, долговечные, но чувствительные к стыкам.
  • Щитовые: легкие, с наполнителем из картона или древесных брусков, подойдут для бюджетных решений.
  • Царговые: с горизонтальными вставками, оригинальны, но менее звукоизолирующие.
  • Цельностеклянные: из закаленного стекла, влагостойкие, но с плохой звукоизоляцией.

Материалы для межкомнатных дверей

Материал дверного полотна определяет его долговечность и внешний вид. Основные варианты:

  • Массив дерева: надежный, эстетичный, но чувствительный к влаге и тяжелый.
  • МДФ: легкий и экологичный, устойчивый к влаге.
  • Картонный наполнитель: бюджетный вариант с хорошей звукоизоляцией, но низкой прочностью.
  • Полимеры: легкие и изолирующие, но менее долговечные.

Отдельно стоит обратить внимание на отделку

Среди популярных вариантов:

  • Натуральный или реконструированный шпон.
  • Экошпон и ПВХ-пленка.
  • Ламинированные покрытия или эмаль.

Типы дверей по способу открывания

Выбор способа открывания зависит от планировки и размеров помещений:

  • Распашные: классический вариант, надежный и простой в установке.
  • Раздвижные: экономят место, могут встраиваться в стену.
  • Раскладные: компактные, но менее удобные в эксплуатации.

Как правильно замерить дверной проем

Чтобы избежать ошибок, нужно замерять проемы правильно. Используйте формулу:

  • Высота проема: размер полотна + 50 мм.
  • Ширина проема: размер полотна + 100 мм.

Если стены проема толстые, может потребоваться доборная доска для увеличения ширины дверной коробки.

Проверка качества дверей

При покупке межкомнатных дверей обратите внимание на:

  • Кромки: стыки должны быть ровными.
  • Поверхность: без волн, трещин и других дефектов.
  • Остекление: стекло должно быть достаточно толстым и закаленным.
  • Филенки: материал декоративных вставок должен быть не тоньше 14 мм.

Контроль качества монтажа

После установки проверьте:

  • Ровность зазоров: 3-4 мм между полотном и коробкой, 7-15 мм снизу.
  • Легкость открывания и закрывания дверей.
  • Отсутствие скрипов и заеданий в раздвижных моделях.

Межкомнатные двери — это не только функциональный, но и дизайнерский элемент. Подходите к выбору тщательно, оценивайте материалы, конструкцию и качество монтажа, чтобы они прослужили долго и радовали вас каждый день.

Уточнения

Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. medium-density fibreboard, MDF; иногда применяют транслит: МДФ, мелкодисперсная фракция) — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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