Ошибки при выборе межкомнатных дверей, которые могут стоить вам ремонта

Вы планируете обновить интерьер и подумываете о замене межкомнатных дверей? Этот материал поможет вам разобраться в конструкциях, материалах и видах отделки, а также расскажет, как правильно замерить дверные проемы и проверить качество дверей при покупке и монтаже.
Межкомнатные двери играют важную роль в любом интерьере. Они не только отделяют комнаты, но и могут стать его ярким украшением. Лучше всего выбирать двери еще на стадии планирования ремонта, учитывая:
Важно не только правильно выбрать модель, но и проконтролировать качество монтажа, чтобы двери прослужили долгие годы.
Разные конструкции межкомнатных дверей подойдут для разных целей. Вот основные варианты:
Материал дверного полотна определяет его долговечность и внешний вид. Основные варианты:
Отдельно стоит обратить внимание на отделку
Среди популярных вариантов:
Выбор способа открывания зависит от планировки и размеров помещений:
Чтобы избежать ошибок, нужно замерять проемы правильно. Используйте формулу:
Если стены проема толстые, может потребоваться доборная доска для увеличения ширины дверной коробки.
При покупке межкомнатных дверей обратите внимание на:
После установки проверьте:
Межкомнатные двери — это не только функциональный, но и дизайнерский элемент. Подходите к выбору тщательно, оценивайте материалы, конструкцию и качество монтажа, чтобы они прослужили долго и радовали вас каждый день.
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