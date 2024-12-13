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Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий

4:10
Недвижимость

Мало кто задумывается, что даже самый стильный интерьер может потерять свою привлекательность из-за загрязнений на сантехнике. Одной из самых распространённых проблем является известковый налет, ржавчина или мочевой камень, которые появляются на унитазе и других сантехнических приборах. Оказавшись на поверхности, они не только ухудшают внешний вид, но и могут стать причиной неприятных запахов и даже привести к повреждениям покрытия.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Однако не все так страшно, как кажется. С правильным подходом очистка унитаза может стать лёгким и даже быстрым процессом.

Почему появляются загрязнения?

Три главных типа загрязнений, которые возникают на сантехнике, чаще всего:

  • Известковый налет — оседает, когда в воде содержится много минеральных частиц. Появляется быстро и выглядит как серо-бурое шершавое покрытие.
  • Ржавчина — результат старых металлических труб в системе водоснабжения, которые начинают ржаветь. Эти пятна могут быть коричнево-рыжими и неприятными на вид.
  • Мочевой камень — тёмные отложения, образующиеся от минералов, которые содержатся в моче. Такие загрязнения можно встретить под ободком унитаза или на месте контакта с сиденьем.

Важно понимать, что старые загрязнения удалить намного сложнее, и иногда механическая чистка может привести к повреждению покрытия. Поэтому в таких случаях стоит подумать о замене сантехники.

Подготовка к чистке

Перед тем как приступить к уборке, важно позаботиться о собственной безопасности. Химические чистящие средства могут быть опасны, поэтому рекомендуется:

  • Надеть резиновые перчатки.
  • Использовать фартук, чтобы защитить одежду от возможных брызг.
  • В случае работы с агрессивными веществами использовать респиратор, чтобы избежать попадания химии в дыхательные пути.
  • При использовании средства с резким запахом держите дверь открытой.
  • Перед тем как наносить очищающие составы, желательно вычерпать воду из унитаза, чтобы чистящее средство могло подействовать на загрязнения.

Борьба с известковым налетом

Известковый налет на унитазе — одна из самых распространённых проблем, особенно если вода в вашем регионе жесткая. Чтобы избавиться от таких отложений, можно использовать:

  • Абразивные средства. Эти порошки эффективно стирают налет, но могут повредить поверхность унитаза, оставив царапины.
  • Щелочные химические составы. Такие средства растворяют налет, но их следует использовать осторожно, особенно если трубы пластиковые.
  • Уксус. Это средство можно налить в унитаз и оставить на ночь. Утром остатки налета легко удаляются щеткой.
  • Соляная кислота. Это средство подходит для металлических труб, но требует аккуратности при использовании.
  • Газированные напитки. Это один из необычных, но эффективных способов очистки. Кока-кола или Спрайт могут помочь удалить налет благодаря содержанию лимонной кислоты.

Как удалить ржавчину?

Ржавчина на унитазе появляется, как правило, из-за старых труб. Чтобы удалить такие загрязнения, можно воспользоваться как бытовыми химическими средствами, так и народными методами:

  • Раствор ортофосфорной кислоты. Он быстро растворяет ржавчину. Нужно распределить средство по загрязнённым участкам, оставить на 10-15 минут, а затем очистить щеткой.
  • Сода и уксус. Смесь этих ингредиентов отлично борется с ржавыми пятнами. Понадобится 1 столовая ложка соды и стакан уксуса.
  • Щавелевая кислота. Её можно использовать в виде кристаллов, которые наносят на пятна, а затем протирают.
  • Порошок для стирки. Если ржавчина только начала проявляться, достаточно посыпать загрязнённые участки порошком и оставить на час.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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