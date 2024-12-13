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Минималистичный дизайн: как вписать душевую в маленькую ванную

3:35
Недвижимость

Выбор душевой для маленькой ванной — это задача, которая требует внимательного подхода. Ограниченное пространство диктует свои правила, поэтому важно подобрать конструкцию, которая будет не только компактной, но и функциональной.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Угловые кабины, модели без поддонов или душевые в нише — каждая из них может стать идеальным решением для вашего санузла. В этой статье мы расскажем, как выбрать подходящий вариант, чтобы ванная оставалась стильной и удобной.

С чего начать выбор душевой

Прежде чем обустраивать душевую кабину или уголок в небольшой ванной, необходимо учесть несколько факторов:

  • Размеры ванной комнаты.
  • Тип конструкции: душевой уголок или кабина.
  • Форма: угловая, квадратная или прямоугольная.
  • Опции: поддон, каркас, размеры смесителя.
  • Конструкция дверей: распашные, раздвижные или их отсутствие.
  • Материалы: профили, стекло или пластик.
  • Стиль интерьера.
  • Расположение канализационных коммуникаций.

Совет: Чем ниже каркас душевой конструкции, тем выше требования к качеству сливных систем.

Виды душевых кабин для маленькой ванной

Угловые душевые кабины

  • Занимают минимум пространства, устанавливаются в углу комнаты.
  • Компактные модели с раздвижными дверями визуально расширяют помещение.

Квадратные душевые кабины

  • Удобный вариант для малогабаритных санузлов, часто устанавливается в нише.
  • Прозрачные дверцы добавляют пространства.

Прямоугольные душевые кабины

  • Подходят для узких помещений или вытянутых ванных комнат.
  • Можно установить вдоль одной из длинных стен.

Варианты душевых уголков

Душевая в нише

  • Использует существующие углубления в ванной комнате.
  • Может быть построена с нуля путём возведения перегородки.
  • Удобна в сочетании с низким поддоном или душевым трапом.

Душевая без поддона

  • Минималистичный дизайн, который визуально расширяет пространство.
  • Требует качественной гидроизоляции и системы дренажа с гидрозатвором.
  • Идеально для современных стилей интерьера.

Душевая без дверец

  • Используется прозрачная или комбинированная перегородка.
  • Популярна в отелях и современных интерьерах.
  • Требует нескользкого покрытия пола для безопасности.

Практичные советы для маленьких ванных

  • Используйте прозрачные материалы для душевых кабин или уголков — они добавят визуального пространства.
  • Отдайте предпочтение раздвижным дверям, если пространство ограничено.
  • Для минималистичного дизайна выбирайте модели без поддона.
  • Предусмотрите встроенные полки или ниши для хранения аксессуаров.
  • Используйте керамогранит или стекло для отделки мокрой зоны — они долговечны и влагостойки.

Правильно выбранная душевая кабина или уголок могут значительно преобразить маленькую ванную, сделав её функциональной и визуально просторной.

Угловые кабины, модели без поддонов, душевые в нишах или без дверей — каждый вариант имеет свои преимущества и особенности. Учитывайте размеры помещения, стиль интерьера и свои потребности, чтобы создать удобное и эстетичное пространство.

С грамотным подходом даже самая компактная ванная станет комфортным и стильным местом для ежедневного ухода.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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