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Как разместить ёлку, чтобы защитить её от детей и котов: 7 простых идей

2:42
Недвижимость

Проблемы с размещением ёлки возникают неожиданно, особенно накануне праздников: нет подходящей розетки, ёлка мешает в проходе, или приходится двигать мебель. Но грамотное планирование и нестандартные идеи помогут разместить новогоднее дерево даже в маленькой квартире или офисе.

Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Новый год

Если вы всегда ставите ёлку в одном углу, подумайте, можно ли изменить привычку. Дополните интерьер праздничной композицией на окне или столе — это создаст уютную атмосферу.

Идеи для размещения ёлки

Угол

Стандартное решение. Ёлку размещают в углу, слегка передвинув мебель.

  • Преимущества: дерево не мешает и его можно наряжать только с одной стороны.
  • Недостаток: неудобное включение гирлянд, особенно если ёлка у окна, рядом с батареей.

Центр комнаты

Отличный вариант для просторных гостиных. Выглядит эффектно и позволяет водить хороводы.

  • Минусы: ёлку нужно наряжать со всех сторон, а удлинитель для гирлянд может мешать.

Кофейный столик или тумба

Небольшую ёлку можно поставить на устойчивую поверхность. Это безопасно для детей и домашних животных. Дерево легко зафиксировать двусторонним скотчем, чтобы предотвратить падение.

Обеденный стол

Небольшая композиция из веток или мини-ёлка на столе добавит праздника. Украсьте её свечами и мандаринами, но для большой ёлки способ не подойдёт.

Подоконник

Идеальное решение для маленьких пространств. Небольшую ёлку можно украсить гирляндами, но живые деревья нужно чаще поливать, чтобы избежать пересыхания от батареи.

Стена

Плоская ёлка или "половинка", закреплённая на стене, экономит место. Такой вариант подходит для офиса или маленькой квартиры. Минусы: понадобится крепёж, а минимализм не всем создаёт новогоднее настроение.

Потолок

Ультракомпактное решение для тех, кто хочет защитить ёлку от детей и животных. Однако монтаж требует крюка в потолке, а наряжать такую ёлку неудобно.

Как выбрать ёлку

Для удобства наряжания и установки оптимально подбирать ёлку высотой с самого высокого человека в доме. Небольшие деревья легко перемещать, а для больших потребуется устойчивая подставка и стремянка.

Выбор места для ёлки зависит от размера помещения и ваших привычек. Независимо от выбранного варианта, ёлка станет центром праздничного интерьера, создавая уют и новогоднее настроение.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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