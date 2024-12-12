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Москвичам рассказали о стоимости аренды коттеджей на Новый год

Недвижимость

С приближением новогодних праздников традиционно возрастает стоимость аренды жилья.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

По словам Александра Саяпина, специалиста в области недвижимости, перед праздниками расценки могут увеличиваться на 200-300 процентов. Поэтому рекомендуется заблаговременно резервировать жилье, пока интерес со стороны арендаторов еще не достиг максимума. Риелтор Наталья Перескокова обращает внимание, что на рынке осталось немного загородных домов — лучшие предложения обычно бронируются уже осенью.

Чаще всего хорошие частные дома сдаются только на длительный период — минимум на пять или семь дней. В новогодние праздники стоимость аренды такой недвижимости в Москве не опустится ниже 100 тысяч рублей.

Например, дом в пределах МКАД площадью 150 квадратных метров обойдется арендаторам примерно в 150 тысяч рублей. Что касается квартир, то их ставки стартуют с гораздо меньших сумм — от 8 тысяч рублей за жилье за МКАДом и 15 тысяч рублей за квартиры в центре столицы, передает Life.

Уточнения

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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