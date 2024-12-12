Россиянам рассказали о защите обуви от реагентов

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой сотрудники коммунальных служб применяют специальные реагенты для обработки дорог, которые снижают уровень скольжения на покрытиях. Это необходимо для обеспечения безопасного передвижения пешеходов по тротуарам во время снегопадов и гололёда.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

В Московской области преимущественно используется техническая соль, также известная как хлористый натрий. Однако этот реагент может негативно сказаться на состоянии обуви. В пресс-службе Министерства по жилищным делам и поддержанию территорий Московской области поделились рекомендациями по её защите.

При выборе защитных спреев важно учитывать, из каких материалов изготовлена обувь — кожа, замша или нубук. Существуют специальные водоотталкивающие средства, которые создают защитный барьер на поверхности обуви. Лучше всего обрабатывать обувь за 30-60 минут до выхода на улицу, передает Радио 1.

Также необходимо правильно хранить обувь. Ее следует размещать в сухом и хорошо проветриваемом месте, избегая темных и влажных зон. Если на поверхности обуви возникают белые пятна от соли, удалить их можно с помощью специального очистителя, который нужно наносить на участки с осадками соли.

Уточнения

Нубу́к — мелковорсистая кожа, в процессе выделки подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности мелкоабразивными материалами, например, песком или мелкозернистой абразивной шкуркой. Нубук похож на замшу, однако изготавливается из других видов кожи, как правило, крупного рогатого скота.





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