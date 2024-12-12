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Россиянам рассказали о защите обуви от реагентов

1:23
Недвижимость

Зимой сотрудники коммунальных служб применяют специальные реагенты для обработки дорог, которые снижают уровень скольжения на покрытиях. Это необходимо для обеспечения безопасного передвижения пешеходов по тротуарам во время снегопадов и гололёда.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

В Московской области преимущественно используется техническая соль, также известная как хлористый натрий. Однако этот реагент может негативно сказаться на состоянии обуви. В пресс-службе Министерства по жилищным делам и поддержанию территорий Московской области поделились рекомендациями по её защите.

При выборе защитных спреев важно учитывать, из каких материалов изготовлена обувь — кожа, замша или нубук. Существуют специальные водоотталкивающие средства, которые создают защитный барьер на поверхности обуви. Лучше всего обрабатывать обувь за 30-60 минут до выхода на улицу, передает Радио 1.

Также необходимо правильно хранить обувь. Ее следует размещать в сухом и хорошо проветриваемом месте, избегая темных и влажных зон. Если на поверхности обуви возникают белые пятна от соли, удалить их можно с помощью специального очистителя, который нужно наносить на участки с осадками соли.

Уточнения

Нубу́к — мелковорсистая кожа, в процессе выделки подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности мелкоабразивными материалами, например, песком или мелкозернистой абразивной шкуркой. Нубук похож на замшу, однако изготавливается из других видов кожи, как правило, крупного рогатого скота.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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