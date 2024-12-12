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Как накипь в чайнике может разрушить ваш прибор и здоровье

1:46
Недвижимость

Чайник — незаменимый предмет на каждой кухне, который используется ежедневно для кипячения воды. Однако из-за частого использования в нем быстро образуется накипь. Это осадок, состоящий из солей кальция и магния, который появляется в результате нагрева воды. Чем жестче вода, тем быстрее образуется накипь.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Она может быть белой, ярко-белой или даже рыжеватой, что зависит от содержания различных элементов в воде. Накипь — не только индикатор качества воды, но и серьезная угроза для здоровья. Она способствует развитию патогенных бактерий, вызывает ржавчину, ухудшает вкус воды и делает кипячение менее эффективным, увеличивая энергозатраты.

Борьба с накипью не требует сложных химических средств, а можно использовать доступные подручные материалы. Одним из самых простых и безопасных способов является использование лимона или лимонной кислоты. Для очистки чайника можно использовать как сам лимон, так и лимонный сок или цедру. Чтобы эффективно устранить накипь, достаточно залить чайник водой с лимоном, довести до кипения и оставить на несколько часов.

Также можно воспользоваться лимонной кислотой: одна ложка порошка на 500 мл воды поможет растворить накипь. После этого нужно тщательно вымыть чайник и прополоскать его.

Этот процесс можно проводить с разной интенсивностью в зависимости от степени загрязнения чайника. Чистота чайника не только продлевает его срок службы, но и сохраняет качество кипяченой воды, предотвращая проблемы со здоровьем, связанные с употреблением воды с остатками накипи.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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