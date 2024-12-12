Семь проверок, которые помогут выбрать долговечную мебель

При выборе мебели важно не только ориентироваться на внешний вид, но и на качество материалов и конструкции, чтобы она служила долго и сохраняла свои функции. Первым шагом в покупке должна быть проверка сертификатов безопасности, чтобы убедиться в том, что изделие не представляет опасности для здоровья.
Далее стоит оценить запах: качественная мебель не имеет резких или неприятных запахов. Осмотрите внутренние детали мебели: неаккуратные спилы и отсутствие защитного покрытия свидетельствуют о низком качестве. Также обратите внимание на фурнитуру: она должна работать плавно и не издавать посторонних звуков.
Особое внимание стоит уделить деревянной мебели, которая должна быть изготовлена из качественного материала. Проверяйте класс древесины, наличие сучков и дефектов на поверхности. Для надежности соединения деталей и их долговечности используются специальные крепления и пазы, а поверхность должна быть ровной и гладкой. У качественной мебели также есть защитное покрытие, которое предотвращает воздействие влаги и защищает от плесени.
Исключение составляют предметы с эффектом старения, у которых поверхность специально обрабатывается для создания винтажного вида.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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