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Семь проверок, которые помогут выбрать долговечную мебель

1:20
Недвижимость

При выборе мебели важно не только ориентироваться на внешний вид, но и на качество материалов и конструкции, чтобы она служила долго и сохраняла свои функции. Первым шагом в покупке должна быть проверка сертификатов безопасности, чтобы убедиться в том, что изделие не представляет опасности для здоровья.

Мебель
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Мебель

Далее стоит оценить запах: качественная мебель не имеет резких или неприятных запахов. Осмотрите внутренние детали мебели: неаккуратные спилы и отсутствие защитного покрытия свидетельствуют о низком качестве. Также обратите внимание на фурнитуру: она должна работать плавно и не издавать посторонних звуков.

Особое внимание стоит уделить деревянной мебели, которая должна быть изготовлена из качественного материала. Проверяйте класс древесины, наличие сучков и дефектов на поверхности. Для надежности соединения деталей и их долговечности используются специальные крепления и пазы, а поверхность должна быть ровной и гладкой. У качественной мебели также есть защитное покрытие, которое предотвращает воздействие влаги и защищает от плесени.

Исключение составляют предметы с эффектом старения, у которых поверхность специально обрабатывается для создания винтажного вида.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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