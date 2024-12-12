Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Техноэксперт Сергей Биржевой из сервиса "Бери заряд!" обращает внимание на негативные последствия привычки оставлять зарядные устройства в розетке после зарядки телефона.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Эксперт объясняет, что когда зарядное устройство не используется, его компоненты продолжают работать, что ускоряет износ. Постоянное подключение адаптера к электросети может привести к его поломке, особенно если он не предназначен для долгосрочного использования.

Кроме того, даже если зарядное устройство не подключено к телефону, оно продолжает потреблять электроэнергию. Трансформатор в адаптере понижает напряжение до 5 В, и эта функция остаётся активной, даже если телефон не заряжается. Такие затраты энергии составляют около 3 кВт·ч в год, сообщает Газета.Ru.

Сергей Биржевой также отмечает, что оставленное в розетке зарядное устройство представляет собой открытый источник электричества, что опасно для маленьких детей и животных. Кроме того, такие устройства могут перегреваться и вызывать возгорание, особенно если они некачественные или неисправны.

Уточнения

(ЗУ; разг зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.





Штепсельный соединитель (от нем Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.





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