Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Селена Гомес выходит замуж за продюсера Бенни Бланко
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин
Почему коллаген может стать врагом вашего организма
Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью

Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна

1:13
Недвижимость

Техноэксперт Сергей Биржевой из сервиса "Бери заряд!" обращает внимание на негативные последствия привычки оставлять зарядные устройства в розетке после зарядки телефона.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Эксперт объясняет, что когда зарядное устройство не используется, его компоненты продолжают работать, что ускоряет износ. Постоянное подключение адаптера к электросети может привести к его поломке, особенно если он не предназначен для долгосрочного использования.

Кроме того, даже если зарядное устройство не подключено к телефону, оно продолжает потреблять электроэнергию. Трансформатор в адаптере понижает напряжение до 5 В, и эта функция остаётся активной, даже если телефон не заряжается. Такие затраты энергии составляют около 3 кВт·ч в год, сообщает Газета.Ru.

Сергей Биржевой также отмечает, что оставленное в розетке зарядное устройство представляет собой открытый источник электричества, что опасно для маленьких детей и животных. Кроме того, такие устройства могут перегреваться и вызывать возгорание, особенно если они некачественные или неисправны.

Уточнения

(ЗУ; разг зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.
 

Штепсельный соединитель (от нем  Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Красота и стиль
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
История шпионских кошек: провал громкого эксперимента ЦРУ
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин
Почему коллаген может стать врагом вашего организма
Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна
Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.