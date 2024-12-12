В Москве наблюдается значительный рост интереса к новостройкам

В ноябре 2024 года россияне заключили более 7,4 тысяч договоров на покупку строящихся квартир в Москве.
Согласно информации от управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, спрос на новостройки в столице увеличился на 12%.
В течение ноября было подписано 7,4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). При этом покупательская активность снизилась на 25,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает Газета.Ru.
В различных сегментах рынка новостроек наблюдались различные тенденции:
По словам Сырцова, покупателей массовых новостроек и проектов в Новой Москве привлекли скидки и новые лимиты по семейной ипотеке. Клиенты также не откладывают решение о покупке жилья, ожидая очередного повышения ключевой ставки в декабре.
Число сделок в бизнес-сегменте выросло незначительно, так как девелоперы предоставили скидки только в конце ноября. Рост спроса на новостройки премиум-класса объясняется ослаблением рубля и решением состоятельных россиян инвестировать в недвижимость.
По данным "Метриум", доля ипотечных сделок на рынке строящегося жилья в Москве за прошедший месяц выросла на 2 процентных пункта, до 52%.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.
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