В Москве наблюдается значительный рост интереса к новостройкам

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ноябре 2024 года россияне заключили более 7,4 тысяч договоров на покупку строящихся квартир в Москве.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки в Москве

Согласно информации от управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, спрос на новостройки в столице увеличился на 12%.

В течение ноября было подписано 7,4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). При этом покупательская активность снизилась на 25,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает Газета.Ru.

В различных сегментах рынка новостроек наблюдались различные тенденции:

массовый сегмент — спрос вырос на 13,3% к октябрю (до 2586 сделок);

Новая Москва — спрос вырос на 25,5% (до 2025 ДДУ);

бизнес-класс — спрос вырос на 2,9% (до 2165 сделок);

премиум-класс — спрос вырос на 8,9% (до 537 ДДУ);

элитный сегмент — спрос снизился на 26,1% (до 68 ДДУ).

По словам Сырцова, покупателей массовых новостроек и проектов в Новой Москве привлекли скидки и новые лимиты по семейной ипотеке. Клиенты также не откладывают решение о покупке жилья, ожидая очередного повышения ключевой ставки в декабре.

Число сделок в бизнес-сегменте выросло незначительно, так как девелоперы предоставили скидки только в конце ноября. Рост спроса на новостройки премиум-класса объясняется ослаблением рубля и решением состоятельных россиян инвестировать в недвижимость.

По данным "Метриум", доля ипотечных сделок на рынке строящегося жилья в Москве за прошедший месяц выросла на 2 процентных пункта, до 52%.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



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