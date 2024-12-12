Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему зима, лучшее время для поездки в Париж
Собаки, чья верность не зависит от размера
Все плюсы и минусы муравьёв в саду. Обязательно ли от них избавляться?
10 000 шагов в день — это миф! Сколько же на самом деле нужно ходить?
Ваш кот хозяйничает на столе: легкий способ это остановить
Что раздражает пилотов на высоте 10 тысяч метров
Подпорченные яблоки: чем они опасны и почему их нельзя спасать
Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы
Змеи против ящериц: кто выиграл в эволюционной гонке

В Москве наблюдается значительный рост интереса к новостройкам

2:06
Недвижимость

В ноябре 2024 года россияне заключили более 7,4 тысяч договоров на покупку строящихся квартир в Москве.

Новостройки в Москве
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Новостройки в Москве

Согласно информации от управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, спрос на новостройки в столице увеличился на 12%.

В течение ноября было подписано 7,4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). При этом покупательская активность снизилась на 25,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает Газета.Ru.

В различных сегментах рынка новостроек наблюдались различные тенденции:

  • массовый сегмент — спрос вырос на 13,3% к октябрю (до 2586 сделок);
  • Новая Москва — спрос вырос на 25,5% (до 2025 ДДУ);
  • бизнес-класс — спрос вырос на 2,9% (до 2165 сделок);
  • премиум-класс — спрос вырос на 8,9% (до 537 ДДУ);
  • элитный сегмент — спрос снизился на 26,1% (до 68 ДДУ).

По словам Сырцова, покупателей массовых новостроек и проектов в Новой Москве привлекли скидки и новые лимиты по семейной ипотеке. Клиенты также не откладывают решение о покупке жилья, ожидая очередного повышения ключевой ставки в декабре.

Число сделок в бизнес-сегменте выросло незначительно, так как девелоперы предоставили скидки только в конце ноября. Рост спроса на новостройки премиум-класса объясняется ослаблением рубля и решением состоятельных россиян инвестировать в недвижимость.

По данным "Метриум", доля ипотечных сделок на рынке строящегося жилья в Москве за прошедший месяц выросла на 2 процентных пункта, до 52%.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Авто
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Общество
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Подпорченные яблоки: чем они опасны и почему их нельзя спасать
Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы
Змеи против ящериц: кто выиграл в эволюционной гонке
Соседи на грядке: почему лук и морковь идеально сочетаются
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Топ ошибок в уходе за кожей и эффективные методы их устранения
Крепкие мышцы очаруют всех девушек. Какое спортивное питание поможет добиться мускулистого тела?
Сроки потребительских и автокредитов сокращаются, ипотека же достигла рекорда
Офицеры России поддержали Президента в достижении целей СВО
Как можно использовать глицерин в уборке: хитрости, о которых многие не знают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.