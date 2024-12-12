Как расставить мебель, чтобы комната стала визуально шире?

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В маленькой квартире расставить мебель – задача не из простых. Главное – эффективно использовать каждый квадратный сантиметр пространства. Для этого нужно чётко понять, как будет использоваться каждая комната, и расставить только самые нужные предметы.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

Так, в спальне стоит оставить лишь кровать, тумбочки и шкаф. В гостиной можно обойтись диваном, журнальным столиком и ТВ-тумбой.

Стоит отдавать предпочтение мебели на ножках, чтобы визуально расширить пространство. Отлично подойдут и трансформируемые модели мебели – складывающиеся стулья, столы и кровати.

Мебель лучше размещать по периметру комнаты, оставляя свободное пространство в центре, чтобы создать ощущение простора. И, конечно, нужно избегать громоздких и тяжёлых предметов. Например, изголовье кровати можно заменить на стильные настенные полки, что сделает интерьер более лёгким и воздушным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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