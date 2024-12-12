Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь

С наступлением отопительного сезона жители многоквартирных домов могут столкнуться с проблемой холодных или еле тёплых батарей.
Причины этого могут быть разными, и многие из них можно устранить самостоятельно. Вот основные шаги, которые помогут вернуть тепло в квартиру.
Если батарея нагревается слабо, возможно, она загрязнена. Скопившаяся пыль мешает нормальной циркуляции воздуха, что снижает теплоотдачу. Такое часто происходит, если радиатор не чистили 5-10 лет или недавно был ремонт.
Протрите поверхность батареи губкой. Углубления удобно чистить ёршиком или мягкой щёткой для посуды. Можно использовать губку на верёвке и крючок: протяните губку через батарею несколько раз снизу вверх, чтобы удалить пыль и грязь.
Иногда теплоноситель не поступает из-за закрытых шаровых кранов, которые перекрывают подачу горячей воды. Такое может случиться, если весной перекрыли краны, чтобы не было слишком жарко.
Найдите кран на соединении трубы с радиатором. Если ручка стоит поперёк трубы, кран закрыт. Поверните ручку параллельно трубе, чтобы открыть подачу. Через 10-20 минут после этого батарея должна начать нагреваться.
Если батарея оснащена термостатической головкой, проблема может быть в её неисправности. Со временем устройство может заклинить из-за загрязнений или некачественного теплоносителя.
Снимите колпачок термоголовки, который регулирует температуру. Это можно сделать, открутив его по резьбе или повернув основание против часовой стрелки. Поверните головку до максимума и попробуйте прокрутить её в обе стороны.
Внутри находится прижимная пластина. Если она свободно движется, термоголовка исправна. Если нет — смажьте пластину проникающей смазкой и разработайте движениями вправо-влево.
Если смазка не помогла, термоголовку придётся заменить.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
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