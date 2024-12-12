Красиво, но непрактично: кухонные тренды, которые разочаруют вас

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При планировании ремонта не всегда стоит ориентироваться только на модные тенденции. Тренды меняются быстро, а обновление интерьера требует времени, финансов и немалых усилий.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Один из трендов последних лет — установка мойки рядом с окном. Хотя такое решение выглядит стильно и современно, оно может доставить немало хлопот. Постоянные брызги и капли жира быстро загрязняют стекло, и вместо того чтобы наслаждаться видом из окна, придётся регулярно его мыть.

Ещё одно модное, но непрактичное решение — белые кухонные фасады и белая плитка с затиркой. Изначально этот вариант создаёт ощущение чистоты и пространства, но со временем швы плитки темнеют, а поверхности теряют свою первоначальную белизну, что требует постоянного ухода.

Тёмные глянцевые фасады, которые были на пике популярности несколько лет назад, сейчас также теряют актуальность. Несмотря на их эффектный внешний вид, они быстро покрываются следами от рук и пятнами, из-за чего кухня выглядит неаккуратно, если не проводить частую уборку.

Таким образом, сочетание моды и практичности — ключ к созданию комфортного и долговечного интерьера.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́ — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.