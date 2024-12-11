Кресло-мешок: как вписать его в любой интерьер и не облажаться

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кресло-мешок, известное также как бинбэг или кресло-груша, по-прежнему остаётся востребованным элементом современного интерьера.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Кресло-мешок

Грамотно подобранный бинбэг может украсить любой современный стиль и стать функциональной деталью пространства.

В классическом стиле использование кресла-мешка вряд ли будет уместным из-за его неформального внешнего вида. Но если речь идёт о бохо-стиле, стоит обратить внимание на модели с цветочными узорами. Для интерьеров в духе кантри подойдут бинбэги с обивкой, напоминающей мешковину или натуральный лён.

В хай-тек стилистике лучше использовать бинбэги с обивкой из винила, особенно если комната выдержана в строгих линиях и минимализме.

Для минималистичного стиля подойдёт кресло-мешок спокойных базовых оттенков, форма которого напоминает классические модели мебели. Такой элемент добавит уют, не нарушая чистоты и лаконичности дизайна.

Уточнения

Кре́сло-мешо́к кресло-пуф — разновидность мягкой мебели. Представляет собой тканевый или кожаный мешок, заполненный фасолью, гречневой шелухой, гранулами ПВХ, вспененным полистиролом или иным наполнителем.



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