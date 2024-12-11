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Как создать удобный интерьер на 30 квадратных метрах

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Жизнь в небольших квартирах может быть удобной и функциональной, если грамотно подойти к организации пространства.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Мы рекомендуем несколько эффективных методов, которые помогут создать уют даже в самых тесных помещениях.

1. Зонирование пространства

Чтобы визуально разделить гостиную и спальню, используйте ширмы, стеллажи или высокие шкафы-перегородки. Это поможет сохранить приватность и четко выделить разные зоны квартиры.

2. Минимум мебели

Откажитесь от громоздких предметов в пользу трансформируемой и модульной мебели. Диваны-кровати, кресла, которые превращаются в спальные места, или раскладные столы значительно сэкономят пространство.

3. Обеденная зона

Если планировка позволяет, выделите уголок для обеденного стола. Журнальный столик, дополненный раскладными опорами, легко превратится в полноценный обеденный вариант.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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