Разобрали и увезли: в Екатеринбурге УК снесла детскую площадку

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Екатеринбурге жители дома №17 на улице Новгородцевой остались без детской площадки: её демонтировали сотрудники управляющей компании за один день.

Фото: commons.wikimedia.org by Дементьева Роман, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Изображение населённого пункта. Детская площадка (Михайловка, Саратовский район)

Однако на замену старой площадке рассчитывать не стоит — коммунальщики заявили, что новая может появиться лишь за счёт средств жильцов, сообщает "Царьград".

Согласно пояснениям УК, причиной демонтажа стал истёкший срок эксплуатации, который составлял 10 лет. Площадку установили ещё в 2014 году в рамках программы "1000 дворов". По правилам, после окончания этого срока управляющая компания обязана обеспечить безопасность дворового имущества, а старая площадка стала небезопасной.

В компании сообщили изданию E1.ru, что жильцы были заранее оповещены о демонтаже: площадку огородили лентой и вывесили соответствующее объявление.

Появились слухи, что решение ускорили правоохранительные органы. Сообщается, что после инцидента с падением ребёнка, который пролез через сломанную стенку, его мать обратилась в полицию.

По неподтверждённой информации, именно полицейские потребовали от коммунальщиков устранить потенциальную опасность.

Уточнения

Детская площадка — место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного возраста. Находится в населённом пункте и ограждена от дорог.



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.



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