В Екатеринбурге жители дома №17 на улице Новгородцевой остались без детской площадки: её демонтировали сотрудники управляющей компании за один день.
Однако на замену старой площадке рассчитывать не стоит — коммунальщики заявили, что новая может появиться лишь за счёт средств жильцов, сообщает "Царьград".
Согласно пояснениям УК, причиной демонтажа стал истёкший срок эксплуатации, который составлял 10 лет. Площадку установили ещё в 2014 году в рамках программы "1000 дворов". По правилам, после окончания этого срока управляющая компания обязана обеспечить безопасность дворового имущества, а старая площадка стала небезопасной.
В компании сообщили изданию E1.ru, что жильцы были заранее оповещены о демонтаже: площадку огородили лентой и вывесили соответствующее объявление.
Появились слухи, что решение ускорили правоохранительные органы. Сообщается, что после инцидента с падением ребёнка, который пролез через сломанную стенку, его мать обратилась в полицию.
По неподтверждённой информации, именно полицейские потребовали от коммунальщиков устранить потенциальную опасность.
Детская площадка — место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного возраста. Находится в населённом пункте и ограждена от дорог.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!