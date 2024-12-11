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Названы регионы с наибольшим ростом цен на услуги ЖКХ

1:15
Недвижимость

Каждый год для разных регионов России определяются новые ставки на жилищно-коммунальные услуги. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила о том, в каком субъекте "коммунальные расходы" увеличатся наиболее значительно.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Наибольшее увеличение тарифов в 2025 году ожидается в Пермском крае — согласно информации парламентария, оплата за ЖКУ там повысится на 21,1 процента. Далее следует Архангельская область, где тарифы вырастут на 20 процентов. Замыкает тройку лидеров Кемеровская область: жителям Кузбасса придется заплатить на 19,8 процента больше за свои коммунальные услуги. Самое минимальное повышение тарифов произойдет в республике Алтай — там они возрастут лишь на 8,8 процента.

Разворотнева также уточняет, что указанные проценты являются максимально допустимыми, однако конкретные тарифы, установленные в каждом конкретном российском регионе, будут зависеть от решений местных властей, как сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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