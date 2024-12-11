Россияне оценили перспективы покупки квартиры под сдачу в аренду

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти 50% россиян рассматривают приобретение недвижимости для последующей сдачи в аренду как прибыльную инвестицию. Как население оценивает данный метод вложения средств, выяснила компания Level Group в своем исследовании, опубликованном в "Известиях".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Согласно полученным данным, 45% опрошенных считают покупку жилья для аренды стабильной инвестицией. Другие варианты инвестирования рассматривают 23% участников опроса, в то время как около одной трети респондентов пока не определились со своим выбором. Из тех, кто планирует закупку квартиры для сдачи, 12% сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут осуществить свою задумку. 48% заявили, что в текущих условиях высоких ключевых ставок такая сделка не является выгодной.

Выяснилось, что каждый третий россиянин мечтает получать доход от аренды. Для 17% респондентов покупка жилья с целью сдачи представляет собой способ сохранить и защитить свои накопления.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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