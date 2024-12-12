Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот плод защитит вас от рака: поддержка иммунитета и сердца
Собаки устали от однообразия: способы разнообразить питание вашего питомца
Выгодные рейсы в Дубай от «Победы»: цены ниже 5 000 рублей
Новинку ГАЗа электробус E-City представили широкой аудитории
Конгресс США должен отменить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта
Почему рак кишечника становится угрозой для по всему миру
Как в 45 иметь спортивное подтянутое тело? Ответил тренер
10 советов по хранению дров зимой для дачников и владельцев домов
Лучшие рецепты домашних масок с природными ингредиентами для всех типов кожи

Как быстро подготовить квартиру к продаже? Следуйте этим советам

Недвижимость

Избавьтесь от беспорядка

Начните с избавления от ненужных предметов и беспорядка. Незахламленные столешницы, полки и полы создадут ощущение простора.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Тщательная уборка

Устройте в своем доме тщательную уборку. Вымойте полы, протрите поверхности, вымойте окна и удалите грязь. Чистый дом производит хорошее впечатление на потенциальных покупателей.

Покрасьте стены в нейтральные цвета

Перекрасьте стены в нейтральные оттенки, такие как бежевый или светло-серый. Нейтральные цвета привлекают более широкий круг покупателей и создают свежую и привлекательную атмосферу.

Устранение мелких ремонтных работ

Устраните любые видимые повреждения или износ, такие как треснувшая плитка, протекающие краны или скрипучие двери. Небольшой ремонт может сильно повлиять на общее впечатление о вашем доме.

Обновление осветительных приборов

Замените устаревшие или изношенные светильники на новые. Хорошее освещение может сделать комнаты более яркими и привлекательными.

Интерьер

Переставляйте мебель, чтобы создать открытую и просторную планировку. Используйте декоративные предметы, такие как декоративные подушки, произведения искусства и ковры, чтобы добавить визуальный интерес и создать ощущение уюта.

Приятный аромат

Убедитесь, что в вашем доме пахнет свежестью и чистотой. Откройте окна, чтобы впустить свежий воздух, используйте освежители воздуха.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Наука и техника
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Еда и рецепты
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Выгодные рейсы в Дубай от «Победы»: цены ниже 5 000 рублей
Новинку ГАЗа электробус E-City представили широкой аудитории
Конгресс США должен отменить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта
Как быстро подготовить квартиру к продаже? Следуйте этим советам
Почему рак кишечника становится угрозой для по всему миру
Как в 45 иметь спортивное подтянутое тело? Ответил тренер
10 советов по хранению дров зимой для дачников и владельцев домов
Лучшие рецепты домашних масок с природными ингредиентами для всех типов кожи
Ароматная запечённая курица с чесноком и пряными травами — идеальное блюдо для семейного ужина
С этой пряностью вы похудеете и защитите организм от инфекций и рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.