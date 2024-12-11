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Как создать безопасную и удобную квартиру: шаги, которые стоит сделать немедленно

4:09
Недвижимость

Покупка квартиры — это не просто новое жилище, а целый этап, открывающий перед вами массу возможностей для создания идеального дома. В первую очередь, перед тем как заняться ремонтом и дизайном интерьера, стоит позаботиться о двух главных аспектах: безопасности и современном управлении домом. Как же сделать свою новую квартиру не только комфортной, но и защищённой, а также технологичной? Разберемся, что нужно сделать в первую очередь, чтобы ваш дом стал действительно "умным" и безопасным.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Замена замков — основа защиты

Хотя квартира может быть новой, не стоит полагаться на старые замки, установленные ещё на этапе строительства. Заменить замки на современные — это важный шаг для обеспечения безопасности вашего дома. Цилиндровые замки с высокой степенью секретности и стойкостью к взлому — это минимальные требования для защиты жилья.

Немаловажно также установить дополнительные защитные элементы: бронированные двери, усиленную фурнитуру и дополнительные ригели. Плюс к этому — дверной глазок или видеодомофон. Эти устройства не только создают ощущение безопасности, но и позволяют в любой момент оценить, кто находится за дверью, прежде чем открыть её.

Современные системы видеонаблюдения также станут хорошим дополнением. С их помощью вы всегда будете в курсе того, что происходит у вашего входа, а системы трекинга могут оперативно уведомить вас о подозрительных действиях.

Переоформление лицевых счетов: финансовая безопасность

Переоформление коммунальных счетов — ещё один важный шаг после оформления права собственности на квартиру. Чтобы избежать переплат или ошибок, важно в кратчайшие сроки провести переоформление договоров с поставщиками коммунальных услуг (газ, вода, отопление, электроснабжение) на ваше имя.

Не забудьте также о телевидении, интернете и других сервисах, которые подключены к квартире. Убедитесь, что переданы актуальные показания счётчиков, чтобы не возникло проблем с начислениями. Многие компании предлагают удобные онлайн-сервисы для контроля расхода ресурсов, а также мобильные приложения, в которых можно отслеживать начисления и оплачивать услуги.

Оборудование для умного дома

Система умного дома — это не просто роскошь, а удобство и безопасность. Оборудовать квартиру "умными" устройствами — отличный способ повысить комфорт жизни. Стартовать можно с самых простых вещей: термостаты для контроля температуры, умные лампочки и системы управления освещением. Это не только помогает экономить электроэнергию, но и повышает уровень комфорта.

Системы видеонаблюдения, датчики движения и умные замки могут дополнить вашу систему безопасности. Умные устройства также могут интегрироваться с мобильными приложениями, что позволяет управлять домом даже на расстоянии.

Интеллектуальные сервисы для быта

Сервисы для умного управления домом могут значительно облегчить повседневные заботы. Например, современные системы управления бытовыми приборами, такими как стиральные машины или посудомоечные машины, могут быть подключены к приложению, с помощью которого вы сможете управлять ими даже на расстоянии.

Умные холодильники и системы для автоматического контроля уровня продуктов позволят вам поддерживать порядок в доме и всегда знать, что нужно докупить.

Персональные настройки для максимального комфорта

Когда в доме все настроено правильно, когда замки защищают ваше личное пространство, а умные устройства делают жизнь легче — наступает момент, когда можно настроить пространство под себя. Это касается не только освещения и температуры, но и дизайна. Важно создать атмосферу, в которой вам будет приятно находиться, где каждая деталь будет работать на ваше удобство и уют.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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