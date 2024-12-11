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Неочевидные вещи, которые могут привести к пожару в вашем доме

Недвижимость

Пожар в доме — это страшная и трагическая ситуация, которая может возникнуть по самым разным причинам. Среди очевидных факторов, как непотушенная сигарета или перегрев обогревателя, есть и те, которые многие из нас даже не подозревают. Обычные бытовые предметы и повседневные привычки могут стать источником угрозы. Как избежать опасности? Вот 5 вещей, на которые стоит обратить внимание.

Пожар из-за забытого утюга
Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожар из-за забытого утюга

Удлинители — потенциальные убийцы

Удлинители — это незаменимые помощники в доме, когда нужно подключить несколько устройств к одной розетке. Однако, мало кто задумывается, что у каждого удлинителя есть предельный лимит мощности. Если подключить к нему слишком много приборов, особенно мощных, как кондиционеры или обогреватели, он может не выдержать. Перегрузка может привести к перегреву устройства и, как результат, к возгоранию.

Эксперты предупреждают, что удлинители не предназначены для постоянного использования в качестве основного источника питания. В лучшем случае стоит вызвать электрика для установки дополнительных розеток, чтобы не рисковать.

Ожог от перегрева ноутбука

Ноутбуки — устройства, которые мы используем ежедневно. Но мало кто задумывается, что они могут быть причиной пожара. Внутренние компоненты ноутбуков, такие как процессор и видеокарта, выделяют тепло. Если система охлаждения забита пылью или работает неэффективно, это может привести к перегреву устройства.

Не оставляйте ноутбук на мягких поверхностях, таких как кровать или скатерти — это способствует перегреву. После использования обязательно отключайте ноутбук от сети. Такие простые шаги помогут избежать неприятных последствий.

Пыль: невидимая угроза

Кажется, что пыль — это просто обычная грязь, с которой легко справиться с помощью уборки. Однако, на самом деле, накопленная пыль может быть опасной. Она скапливается не только на полках, но и на электроприборах и розетках. Это создает риск короткого замыкания, что может привести к возгоранию.

Чтобы минимизировать этот риск, специалисты советуют проводить влажную уборку как можно чаще. Не забывайте о труднодоступных местах — например, в районе розеток и удлинителей.

Неисправные батарейки — опасная "молния" в ящике

Многие люди хранят использованные батарейки, не задумываясь о том, что это может быть опасно. Важно знать, что при неправильном хранении, когда контакты батарейки соприкасаются с металлическими предметами — например, с канцелярскими скрепками — она может замкнуть цепь. Это в свою очередь может привести к возгоранию.

Не храните использованные батарейки в домашних ящиках, а утилизируйте их в специально отведенных местах.

Домашние животные — невидимый источник угрозы

Щенки и котенок, играющие с электрическими проводами, могут стать причиной серьезных проблем. Они могут перегрызть проводку, что приведет к короткому замыканию и даже к поражению электрическим током. Для животных это особенно опасно, ведь такой разряд может оказаться смертельным.

Кроме того, поврежденная проводка становится угрозой для всей квартиры. Убедитесь, что провода скрыты в безопасных местах, недоступных для ваших питомцев, сообщает tagilcity.ru.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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