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Эксперты перечислили главные тренды в архитектуре загородных домов в 2025 году

1:50
Недвижимость

Главными направлениями в загородной архитектуре в 2025 году станут культурная самобытность, экоминимализм и современные технологии строительства. На российском рынке также ожидается рост числа хобби-поселков и компактных домов.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

В 2025 году внимание в загородной архитектуре будет сосредоточено на поиске новых способов выделить культурную самобытность. Архитекторы и клиенты всё чаще будут нацеливаться не на простое копирование отдельных элементов, а на их переосмысление, стремясь передать традиции и культурные особенности через современный архитектурный язык.

Одним из ключевых трендов в загородном строительстве на грядущий год станет активное внедрение технологий умного дома и других инновационных решений, которые позволят людям покинуть городской шум, оставаясь при этом в комфорте и уверенно развивая свою карьеру.

Еще одним значимым направлением в загородной архитектуре 2025 года станет экоминимализм. Архитекторы будут стремиться к большей простоте и прозрачности: увеличенное количество больших окон позволит соединить внутренние пространства с окружающими пейзажами. Любители загородного образа жизни ценят экологичность, уют и комфорт, которые предлагают древесные конструкции. Дома будут отличаться плавными, органичными формами, вдохновленными природной эстетикой — волнами, горами, листьев и деревьев, передает РБК.

В ближайшем будущем на рынке может возникнуть новый комбинированный формат, предлагающий семьям со средним доходом доступные и компактные загородные варианты, которые будут аналогичны квартирам в городе.

Уточнения

Ми́нимал-арт — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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