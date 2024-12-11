Эксперты перечислили главные тренды в архитектуре загородных домов в 2025 году

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Главными направлениями в загородной архитектуре в 2025 году станут культурная самобытность, экоминимализм и современные технологии строительства. На российском рынке также ожидается рост числа хобби-поселков и компактных домов.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ частный дом

В 2025 году внимание в загородной архитектуре будет сосредоточено на поиске новых способов выделить культурную самобытность. Архитекторы и клиенты всё чаще будут нацеливаться не на простое копирование отдельных элементов, а на их переосмысление, стремясь передать традиции и культурные особенности через современный архитектурный язык.

Одним из ключевых трендов в загородном строительстве на грядущий год станет активное внедрение технологий умного дома и других инновационных решений, которые позволят людям покинуть городской шум, оставаясь при этом в комфорте и уверенно развивая свою карьеру.

Еще одним значимым направлением в загородной архитектуре 2025 года станет экоминимализм. Архитекторы будут стремиться к большей простоте и прозрачности: увеличенное количество больших окон позволит соединить внутренние пространства с окружающими пейзажами. Любители загородного образа жизни ценят экологичность, уют и комфорт, которые предлагают древесные конструкции. Дома будут отличаться плавными, органичными формами, вдохновленными природной эстетикой — волнами, горами, листьев и деревьев, передает РБК.

В ближайшем будущем на рынке может возникнуть новый комбинированный формат, предлагающий семьям со средним доходом доступные и компактные загородные варианты, которые будут аналогичны квартирам в городе.

Уточнения

Ми́нимал-арт — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.