Ученые раскритиковали идею появления двух новых курортов в Краснодарском крае

Гигантские проекты губернатора Вениамина Кондратьева по созданию курортов в Краснодарском крае вызывают все больше дискуссий среди исследователей и общественности. Он нацелился на возведение двух масштабных курортов — Новой Анапы и Новой Тамани.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Специалисты Кубанского государственного университета подвергли критике данные инициативы. По их мнению, срок окупаемости инвестиций в Новую Анапу может составить свыше 50 лет, что является неприемлемым для отечественных бизнесменов.

Для сокращения срока окупаемости планируется установить цены на уровне, в три раза превышающем рыночные, а также увеличить предполагаемую загрузку до 95%. Только так возможно будет снизить этот срок до 7,5 лет. Однако, если оставить рыночные цены и нормальную загрузку на уровне 65%, сроки возврата инвестиций могут колебаться от 30 до 50 лет при капитальных вложениях в размере 350 миллиардов рублей.

Общая сумма инвестиций в данный проект может значительно превысить вложения, сделанные в Сочи в 2014 году. Учитывая, что в Сочи было инвестировано около 1,5 триллиона рублей, есть все основания полагать, что средства, вложенные в Новую Анапу, могут не оправдаться вовсе.

Новый курорт вряд ли достигнет заявленной нагрузки в 95%, как это планируют организаторы. Пляжный отдых, как известно, имеет сезонный характер и длится не более четырех месяцев в году. Кроме того, проблема загрязнения морских вод и пляжей, вызванная цветением водорослей в разгар сезона, негативно сказывается на привлекательности даже для существующей Анапы, передает издание "Акценты".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).





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