Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черчесов высказался о коррупции в российском футболе
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта
Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии
Микропластик в еде: миф или реальная опасность
Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом
Как сэкономить на ремонте автомобиля
Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Торговая война неизбежна! Китай готовится мстить Европе за тарифы на электромобили

Ученые раскритиковали идею появления двух новых курортов в Краснодарском крае

Недвижимость

Гигантские проекты губернатора Вениамина Кондратьева по созданию курортов в Краснодарском крае вызывают все больше дискуссий среди исследователей и общественности. Он нацелился на возведение двух масштабных курортов — Новой Анапы и Новой Тамани.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Специалисты Кубанского государственного университета подвергли критике данные инициативы. По их мнению, срок окупаемости инвестиций в Новую Анапу может составить свыше 50 лет, что является неприемлемым для отечественных бизнесменов.

Для сокращения срока окупаемости планируется установить цены на уровне, в три раза превышающем рыночные, а также увеличить предполагаемую загрузку до 95%. Только так возможно будет снизить этот срок до 7,5 лет. Однако, если оставить рыночные цены и нормальную загрузку на уровне 65%, сроки возврата инвестиций могут колебаться от 30 до 50 лет при капитальных вложениях в размере 350 миллиардов рублей.

Общая сумма инвестиций в данный проект может значительно превысить вложения, сделанные в Сочи в 2014 году. Учитывая, что в Сочи было инвестировано около 1,5 триллиона рублей, есть все основания полагать, что средства, вложенные в Новую Анапу, могут не оправдаться вовсе.

Новый курорт вряд ли достигнет заявленной нагрузки в 95%, как это планируют организаторы. Пляжный отдых, как известно, имеет сезонный характер и длится не более четырех месяцев в году. Кроме того, проблема загрязнения морских вод и пляжей, вызванная цветением водорослей в разгар сезона, негативно сказывается на привлекательности даже для существующей Анапы, передает издание "Акценты".

 

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента
Экономика и бизнес
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия
Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии
Микропластик в еде: миф или реальная опасность
Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом
Как сэкономить на ремонте автомобиля
Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Торговая война неизбежна! Китай готовится мстить Европе за тарифы на электромобили
Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.