Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед началом любого масштабного ремонта в доме или квартире необходимо создать дизайн-проект и составить смету. Осветил порядок действий для достижения наилучшего результата строительный эксперт и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Он подчеркнул, что прежде чем приступать к капитальному ремонту, стоит тщательно обдумать, как будет выглядеть квартира в будущем. В случае необходимости изменения планировки Васильев рекомендовал согласовать такие изменения с жилищной инспекцией. Вторым шагом, на который указал специалист, является освобождение помещения от мебели до прихода рабочих либо защитить её полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать загрязнений от строительных работ.

Затем необходимо приступить к демонтажу старых обоев, полов, электропроводки и сантехники, если планируется их замена, сообщил эксперт. По словам специалиста, завершающим этапом после черновой отделки является процесс "наведения красоты". На этапе чистовой отделки выполняются такие работы, как поклейка обоев, окраска стен и укладка напольного покрытия, передает NEWS. ru.

Уточнения

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.





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