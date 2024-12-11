Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Холодильник занимает одно из ведущих мест среди устройств, потребляющих электроэнергию в домашнем хозяйстве. Чтобы оценить уровень его энергопотребления и, как следствие, сократить затраты на коммунальные платежи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Специалисты подчеркивают, что при неплотно закрытой дверце холодильник будет расходовать больше электричества для поддержания оптимальной температуры внутреннего пространства. Основной причиной этому является износ резинового уплотнителя, который располагается по периметру двери. Чтобы проверить, насколько он изношен, эксперты рекомендуют поместить купюру между дверцей и полкой, закрыть холодильник и попытаться вытащить её. Если купюра извлекается без особых усилий, это сигнализирует о необходимости замены или восстановления уплотнителя.

Чтобы вернуть резинку в первоначальное состояние, специалисты советуют её тщательно вымыть теплой мыльной водой, а затем использовать фен с теплым воздухом — такие манипуляции сделают резинку более гибкой и позволят ей лучше прилегать к поверхности холодильника, передают "БелНовости".

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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