Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне начали активно преображать свои квартиры и дома к Новому году с ноября, стремительно приобретая разнообразные товары для праздничного оформления.

Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом

Согласно информации специалистов, искусственные цветы стали наиболее популярным элементом в интерьере россиян, спрос на них увеличился в семь раз по сравнению с ноябрем 2023 года. В числе популярных товаров оказались кашпо, а также различные искусственные цветы, такие как лаванда, клевер, розы и филодендрон, искусственные елки и гирлянды с шишками и яблоками. В сфере ароматов наибольшее внимание привлекли фруктовые композиции, восточные ноты, табак-бергамот, сандал и имбирь. Об этом сообщает "Лента.ру"

Также значительным спросом у россиян пользовались подарки и товары для оформления, интерес к которым увеличился на 50 процентов. Особенно активно их приобретали жители Краснодара (рост на 333 процента относительно 2023 года), Волгограда (плюс 283 процента) и Ростова-на-Дону (плюс 233 процента).

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.





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