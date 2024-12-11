Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее цветение орхидеи: как создать идеальные условия дома
ВСУ ракетами обстреляли Таганрог. В городе прогремело как минимум 10 взрыв
Как за 2 недели сделать кожу сияющей и готовой к праздникам
В Кисловодске в 2025 году ожидают роста турпотока на уровне 2024 года
Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь они запугивают переводом денег террористам
Производители сладостей анонсируют повышение цен
Черчесов высказался о коррупции в российском футболе
Ученые раскритиковали идею появления двух новых курортов в Краснодарском крае
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта

Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом

1:15
Недвижимость

Россияне начали активно преображать свои квартиры и дома к Новому году с ноября, стремительно приобретая разнообразные товары для праздничного оформления.

Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом
Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом

Согласно информации специалистов, искусственные цветы стали наиболее популярным элементом в интерьере россиян, спрос на них увеличился в семь раз по сравнению с ноябрем 2023 года. В числе популярных товаров оказались кашпо, а также различные искусственные цветы, такие как лаванда, клевер, розы и филодендрон, искусственные елки и гирлянды с шишками и яблоками. В сфере ароматов наибольшее внимание привлекли фруктовые композиции, восточные ноты, табак-бергамот, сандал и имбирь. Об этом сообщает "Лента.ру"

Также значительным спросом у россиян пользовались подарки и товары для оформления, интерес к которым увеличился на 50 процентов. Особенно активно их приобретали жители Краснодара (рост на 333 процента относительно 2023 года), Волгограда (плюс 283 процента) и Ростова-на-Дону (плюс 233 процента).

 

 

 

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Еда и рецепты
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия
Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии
Микропластик в еде: миф или реальная опасность
Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом
Как сэкономить на ремонте автомобиля
Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Торговая война неизбежна! Китай готовится мстить Европе за тарифы на электромобили
Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.