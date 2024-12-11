45 тысяч евро за квадратный метр! На самый дорогой пентхаус в Риме нашёлся покупатель

Компания Berkshire Hathaway HomeServices стала посредником в продаже роскошного пентхауса в самом сердце Рима.
Уникальная квартира площадью 80 квадратных метров, дополненная террасами такой же площади, была продана по рекордной цене — 45 тысяч евро за квадратный метр.
Главная изюминка резиденции — потрясающий вид на знаменитую Испанскую лестницу и Тринита-деи-Монти, открывающийся благодаря тройной панорамной экспозиции, пишет 24RealEstate.
Пентхаус находится в историческом здании, которое принадлежало одной семье с 1950-х годов. Как отметил генеральный директор Berkshire Hathaway HomeServices | Roma Immobiliare Франческо Минервини, сделка достигла столь впечатляющей суммы благодаря уникальному расположению и любви покупателя — итальянского профессионала — к Вечному городу.
По словам Минервини, эта продажа укрепляет позиции Рима на рынке элитной недвижимости, ставя его в один ряд с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, где цены на роскошные пентхаусы достигают 39 тысяч евро за квадратный метр, или Милан с показателями до 24 тысяч евро в престижном районе Quadrilatero.
Внутреннее пространство пентхауса включает элегантную гостиную с четырьмя угловыми окнами, большую спальню с двуспальной кроватью и встроенными шкафами, ванную комнату с окном, просторную прихожую и кухню-столовую, которую можно переоборудовать во вторую спальню или кабинет. Визитной карточкой квартиры является терраса площадью 80 квадратных метров
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).
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