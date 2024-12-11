Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технология, которая ускоряет науку: суперкомпьютеры больше не нужны
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Ватикан с новогодними представлениями
Шарлотка-обманка становится очень вкусной, когда постоит и хорошенько пропитается яблочным соком
Как выбрать идеальный сорт капусты для вашего огорода
Мешают сбросить вес: названы шесть ошибок во время завтрака
Власти Турции заставили авиакомпании платить за задержки рейсов
Почему кошка игнорирует лоток: основные причины и решения
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях

45 тысяч евро за квадратный метр! На самый дорогой пентхаус в Риме нашёлся покупатель

1:45
Недвижимость

Компания Berkshire Hathaway HomeServices стала посредником в продаже роскошного пентхауса в самом сердце Рима.

Вид на Рим
Фото: freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на Рим

Уникальная квартира площадью 80 квадратных метров, дополненная террасами такой же площади, была продана по рекордной цене — 45 тысяч евро за квадратный метр.

Главная изюминка резиденции — потрясающий вид на знаменитую Испанскую лестницу и Тринита-деи-Монти, открывающийся благодаря тройной панорамной экспозиции, пишет 24RealEstate.

Пентхаус находится в историческом здании, которое принадлежало одной семье с 1950-х годов. Как отметил генеральный директор Berkshire Hathaway HomeServices | Roma Immobiliare Франческо Минервини, сделка достигла столь впечатляющей суммы благодаря уникальному расположению и любви покупателя — итальянского профессионала — к Вечному городу.

По словам Минервини, эта продажа укрепляет позиции Рима на рынке элитной недвижимости, ставя его в один ряд с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, где цены на роскошные пентхаусы достигают 39 тысяч евро за квадратный метр, или Милан с показателями до 24 тысяч евро в престижном районе Quadrilatero.

Внутреннее пространство пентхауса включает элегантную гостиную с четырьмя угловыми окнами, большую спальню с двуспальной кроватью и встроенными шкафами, ванную комнату с окном, просторную прихожую и кухню-столовую, которую можно переоборудовать во вторую спальню или кабинет. Визитной карточкой квартиры является терраса площадью 80 квадратных метров

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Еда и рецепты
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?
Экономика и бизнес
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно? Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Тарасова о допуске российских фигуристов на ОИ-2026: лучше так, чем вообще не выступать
45 тысяч евро за квадратный метр! На самый дорогой пентхаус в Риме нашёлся покупатель
Идеальные растения для ванной комнаты: что выбрать и почему
Новый год россияне могут встретить без мандаринов
Популярные соцсети стали причиной вымирания редких животных
Об этом мало кто знал: кофе спасает от диабета
Золото вышло из спячки после решительных действий Китая
Уникальный ИИ из Болгарии BgGPT удивил Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.