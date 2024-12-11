Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Об этом мало кто знал: кофе спасает от диабета
Золото вышло из спячки после решительных действий Китая
Уникальный ИИ из Болгарии BgGPT удивил Европу
Американка, начав серьёзно заниматься фитнесом в 71 год, в 75 лет превратила 50% тела в мышцы
Апельсиновый джем по этому рецепту хорош в качестве начинки для тортов, с булочками или просто к чаю
Пассажиры из России смогут сойти на перроны Поднебесной и Северной Кореи
Как сок алоэ вера повышает всхожесть и укрепляет растения
Юный газовый гигант теряет атмосферу с рекордной скоростью
Болгария может обрубить транзит газа из России

В Англии продают кусок истории — особняк Милбурн-холл выставлен на продажу

1:37
Недвижимость

В Нортумберленде (Англия) выставлен на продажу один из самых выдающихся георгианских особняков региона — Милбурн-холл. Роскошная резиденция I класса оценивается более чем в 3 миллиона фунтов стерлингов и расположена всего в четырёх милях от Понтеленда.

Милбурн-холл
Фото: gscgrays.co.uk is licensed under Public Domain
Милбурн-холл

Этот элегантный особняк был построен в 1807 году по проекту шотландского архитектора Джона Патерсона. Дом выполнен из камня Белсей и прославился своей уникальной архитектурой: почти все комнаты внутри имеют овальную форму.

Внутри Милбурн-холла расположены восемь просторных спален и несколько гостиных, которые окружают центральную двухэтажную ротонду, пишет Chronicle Live.

Также в особняке есть парадная столовая, кухня, уютная гостиная, восьмиугольная библиотека, несколько ванных комнат и винный погреб. Историческую ценность зданию придают два старинных камина, относящиеся к 1750 и 1800 годам.

Недвижимость включает 24 акра живописной земли и отдельные гостевые апартаменты с тремя спальнями и частным входом со двора.

По словам агента Джеймса Денна из компании GSC Grays, Милбурн-холл — это образец архитектурного великолепия и исторического наследия. Он отмечает, что центральная ротонда с изысканным куполом, окружённая ухоженными садами и парковой территорией, придаёт этой резиденции неповторимое очарование и величие.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Золото вышло из спячки после решительных действий Китая
Уникальный ИИ из Болгарии BgGPT удивил Европу
Американка, начав серьёзно заниматься фитнесом в 71 год, в 75 лет превратила 50% тела в мышцы
Апельсиновый джем по этому рецепту хорош в качестве начинки для тортов, с булочками или просто к чаю
В Англии продают кусок истории — особняк Милбурн-холл выставлен на продажу
Пассажиры из России смогут сойти на перроны Поднебесной и Северной Кореи
Как сок алоэ вера повышает всхожесть и укрепляет растения
Юный газовый гигант теряет атмосферу с рекордной скоростью
Болгария может обрубить транзит газа из России
В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.