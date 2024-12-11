В Англии продают кусок истории — особняк Милбурн-холл выставлен на продажу

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В Нортумберленде (Англия) выставлен на продажу один из самых выдающихся георгианских особняков региона — Милбурн-холл. Роскошная резиденция I класса оценивается более чем в 3 миллиона фунтов стерлингов и расположена всего в четырёх милях от Понтеленда.

Фото: gscgrays.co.uk is licensed under Public Domain Милбурн-холл

Этот элегантный особняк был построен в 1807 году по проекту шотландского архитектора Джона Патерсона. Дом выполнен из камня Белсей и прославился своей уникальной архитектурой: почти все комнаты внутри имеют овальную форму.

Внутри Милбурн-холла расположены восемь просторных спален и несколько гостиных, которые окружают центральную двухэтажную ротонду, пишет Chronicle Live.

Также в особняке есть парадная столовая, кухня, уютная гостиная, восьмиугольная библиотека, несколько ванных комнат и винный погреб. Историческую ценность зданию придают два старинных камина, относящиеся к 1750 и 1800 годам.

Недвижимость включает 24 акра живописной земли и отдельные гостевые апартаменты с тремя спальнями и частным входом со двора.

По словам агента Джеймса Денна из компании GSC Grays, Милбурн-холл — это образец архитектурного великолепия и исторического наследия. Он отмечает, что центральная ротонда с изысканным куполом, окружённая ухоженными садами и парковой территорией, придаёт этой резиденции неповторимое очарование и величие.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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