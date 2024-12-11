Эту ошибку допускают все! Стоит ли накрывать кондиционер зимой?

С наступлением холодов отопительная система дома становится главным источником комфорта, а кондиционер на время выходит из эксплуатации.
Возникает вопрос: как поступать с наружным блоком кондиционера зимой? Нужно ли защищать его плёнкой от снега и льда?
Ответ специалистов однозначен: нет, накрывать кондиционер зимой не нужно. Современные наружные блоки кондиционеров спроектированы так, чтобы выдерживать низкие температуры и зимние осадки. Эксперты утверждают, что укрытие может принести больше вреда, чем пользы.
Например, инженер Вуди поясняет, что накрывание кондиционера может задерживать тепло и препятствовать естественной циркуляции воздуха, для чего и предназначен вентилятор.
Кроме того, под плёнкой может скапливаться влага, что увеличивает риск коррозии, пишет Portfolio.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
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