Эту ошибку допускают все! Стоит ли накрывать кондиционер зимой?

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением холодов отопительная система дома становится главным источником комфорта, а кондиционер на время выходит из эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кондиционер

Возникает вопрос: как поступать с наружным блоком кондиционера зимой? Нужно ли защищать его плёнкой от снега и льда?

Ответ специалистов однозначен: нет, накрывать кондиционер зимой не нужно. Современные наружные блоки кондиционеров спроектированы так, чтобы выдерживать низкие температуры и зимние осадки. Эксперты утверждают, что укрытие может принести больше вреда, чем пользы.

Например, инженер Вуди поясняет, что накрывание кондиционера может задерживать тепло и препятствовать естественной циркуляции воздуха, для чего и предназначен вентилятор.

Кроме того, под плёнкой может скапливаться влага, что увеличивает риск коррозии, пишет Portfolio.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



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