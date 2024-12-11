Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юный газовый гигант теряет атмосферу с рекордной скоростью
Болгария может обрубить транзит газа из России
В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты
Сладкая колбаса — это тот самый вкус, который вернёт вас в дни школьных новогодних каникул
В Чехии подтвердили, что бобры действительно могут спровоцировать прорыв плотины
Секрет эффективной борьбы с тлёй: мыльный раствор для вашего сада
Бизнес-форум в Дубае побил рекорд по количеству участников
2024 год завершится ярким метеоритным дождём: как и где увидеть чудо
Сколько и когда необходимо пить воды

Эту ошибку допускают все! Стоит ли накрывать кондиционер зимой?

0:55
Недвижимость

С наступлением холодов отопительная система дома становится главным источником комфорта, а кондиционер на время выходит из эксплуатации.

кондиционер
Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кондиционер

Возникает вопрос: как поступать с наружным блоком кондиционера зимой? Нужно ли защищать его плёнкой от снега и льда? 

Ответ специалистов однозначен: нет, накрывать кондиционер зимой не нужно. Современные наружные блоки кондиционеров спроектированы так, чтобы выдерживать низкие температуры и зимние осадки. Эксперты утверждают, что укрытие может принести больше вреда, чем пользы.

Например, инженер Вуди поясняет, что накрывание кондиционера может задерживать тепло и препятствовать естественной циркуляции воздуха, для чего и предназначен вентилятор.

Кроме того, под плёнкой может скапливаться влага, что увеличивает риск коррозии, пишет Portfolio.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Болгария может обрубить транзит газа из России
В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты
Эту ошибку допускают все! Стоит ли накрывать кондиционер зимой?
Сладкая колбаса — это тот самый вкус, который вернёт вас в дни школьных новогодних каникул
В Чехии подтвердили, что бобры действительно могут спровоцировать прорыв плотины
Секрет эффективной борьбы с тлёй: мыльный раствор для вашего сада
Бизнес-форум в Дубае побил рекорд по количеству участников
2024 год завершится ярким метеоритным дождём: как и где увидеть чудо
Сколько и когда необходимо пить воды
Купила развалины за 1 евро и превратила их в дом мечты за $500 000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.