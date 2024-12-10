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Купила развалины за 1 евро и превратила их в дом мечты за $500 000

1:29
Недвижимость

Финансовый консультант из Чикаго Мередит Таббоун за последние пять лет вложила почти $500 000 в создание дома своей мечты в Италии.

Курортный дом Ржип, Мшене-Лазне,
Фото: commons.wikimedia.org by Horakvlado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курортный дом Ржип, Мшене-Лазне,

Своё "путешествие" она начала в 2019 году, когда узнала о программе продажи заброшенных домов в Самбуке, на Сицилии, всего за 1 евро.

Углубившись в историю семьи, Мередит выяснила, что её прадед родом из этого региона. Вдохновлённая этим совпадением, она решила участвовать в аукционе.

Её ставка в 5555 евро оказалась выигрышной, и с учётом всех пошлин покупка обошлась в 5900 евро. Позже она приобрела ещё одно соседнее здание за 22 000 евро, чтобы объединить обе постройки в один дом.

В процессе капитального ремонта Таббоун полностью изменила здания: она демонтировала стены, выровняла полы, установила стальные балки для сейсмоустойчивости и добавила две просторные террасы. В новом доме появились две главные спальни, две гостевые комнаты, современная кухня, столовая, библиотека, гостиная и даже сауна.

Финальная стоимость реконструкции составила 425 000 евро. В результате площадь дома увеличилась почти в пять раз — с 55 до 240 квадратных метров.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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