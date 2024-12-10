Сбежал из дворца в Сирии — попал в пентхаус в Москве! Вот как Башар Асад живёт в России

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бывший сирийский президент Башар Асад и его семья нашли убежище в России, обладая по меньшей мере 18 роскошными апартаментами в одном из самых престижных комплексов Москвы — "Городе столиц".

Фото: kremlin.ru Башар Асад

Этот жилой комплекс, состоящий из двух небоскрёбов, находится в районе, который славится своей роскошной инфраструктурой.

После того, как Владимир Путин предоставил Асаду убежище, семья перебралась из разрушенной Сирии в столицу России, где продолжила вести роскошный образ жизни.

Известная своей привычкой к дорогим покупкам, Асма аль-Асад, жена Башара, не отставала от мужа, тратя сотни тысяч долларов на мебель, одежду и другие предметы роскоши, пишет Index.

Вместе с супругой и тремя взрослыми детьми Башар Асад приобрёл по меньшей мере 20 квартир в Москве на сумму более 30 миллионов фунтов стерлингов, что подтверждает наличие прочных финансовых связей в российской столице.

Согласно информации из источников, семья Асада скрывает свои активы на многочисленных счетах и в подставных компаниях, при этом её состояние оценивается в 2 миллиарда долларов.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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