Сделайте дом комфортным и стильным: основы грамотного дизайна интерьера

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создать уютный и функциональный интерьер можно, если придерживаться базовых принципов. Эти 10 правил помогут вам спланировать и обустроить жилье так, чтобы оно отражало ваш стиль и обеспечивало комфорт.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Паркетный пол в квартире

Определите стиль

Интерьер должен гармонировать с вашим образом жизни и вкусами. Например:

минимализм подойдёт для тех, кто ценит лаконичность и функциональность.

классика идеально впишется в дом любителей элегантных деталей.

Совет: посмотрите на свой гардероб — часто ваш стиль одежды отражает предпочтения в интерьере.

Спланируйте пространство

Грамотная планировка решает множество задач:

организуйте зоны хранения.

на кухне продумайте "рабочий треугольник" для удобства.

включите постирочную и несколько санузлов, если позволяет площадь.

Важно: чёткая планировка экономит место и делает дом удобным для всех членов семьи.

Климатические системы

Качественное отопление, вентиляция и кондиционирование — основа комфорта. Учитывайте следующие факторы.

Окна : для панорамного остекления выбирайте конвекторы, для обычных окон подойдут радиаторы.

: для панорамного остекления выбирайте конвекторы, для обычных окон подойдут радиаторы. Вентиляция: обеспечьте постоянный приток воздуха без необходимости открывать окна.

Заранее рассчитайте бюджет на системы климат-контроля.

Симметрия и асимметрия

Симметрия: применяйте в классическом стиле для создания сбалансированного пространства.

Асимметрия: подходит для минимализма и современного дизайна, придавая интерьеру динамичность.

Освещение

Освещение влияет на атмосферу в доме. Вот основные принципы.

Классика: хрустальные люстры над столовыми зонами.

Современность: подсветка карнизов и штор.

Камерность: используйте торшеры и бра для уюта.

Цветовая гамма

В классических интерьерах используйте до трех цветов. Например, играйте с оттенками одного цвета и фактурами.

В минимализме акцент делается на форме и деталях, избегайте сложных узоров.

Электрика

Выключатели и розетки — важная деталь интерьера.

Выбирайте стильные варианты, подходящие к дизайну.

Установите "умный дом", чтобы управлять освещением и техникой дистанционно.

Совет: расположите терморегуляторы для теплого пола на удобной высоте (900 мм).

Напольные покрытия

Используйте один вид покрытия во всей квартире для создания целостности.

Паркет и камень лучше смотрятся, если они едины в открытых зонах.

Зеркала

Зеркала визуально увеличивают пространство и отражают свет. Принципы использования — следующие.

Классика : состаренные зеркала для шарма.

: состаренные зеркала для шарма. Минимализм: большие зеркальные полотна.

Не располагайте зеркала напротив входа или кровати, чтобы избежать дискомфорта.

Детская комната

Детская должна быть универсальной:

Выбирайте мебель, которая "растёт" вместе с ребенком.

Избегайте ярких обоев с мультяшными рисунками — дети быстро из них вырастают.

Подумайте о кровати-домике или двухуровневой кровати для дополнительного функционала.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение



Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

