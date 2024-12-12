После ремонта как после битвы? Узнайте, как навести идеальный порядок

Ремонт завершен, но дом выглядит как строительная площадка? Чтобы быстро и эффективно навести порядок, важно подойти к уборке системно. Рассказываем, как справиться с пылью, мусором и пятнами, следуя четкому пошаговому плану.
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain
Ремонт в нежилом помещении
Подготовка
Прежде чем приступать к уборке, нужно составить план действий:
Определите объем работы: если ремонт затронул всю квартиру, разделите задачи по зонам и выделите на каждую не менее одного дня.
Привлеките помощников: делегируйте часть работы членам семьи или найдите профессиональных уборщиков для сложных задач, например, мытья окон.
Подготовьте инвентарь: строительный пылесос, швабры, тряпки, моющие средства и защитные аксессуары — перчатки, маски, респираторы.
Организуйте пространство: уберите мешки с мусором и лишние стройматериалы. Можно продать или отдать ненужные остатки обоев, краски или плитки соседям.
Вынос мусора
Удалите бытовой и строительный мусор:
Бытовой мусор можно выбросить в контейнеры.
Строительные отходы (бетонные обрезки, плитка) нужно сдать на специализированную свалку. Для этого обратитесь в управляющую компанию или наймите машину для вывоза.
Лишние стройматериалы лучше продать через доски объявлений или группы в мессенджерах — это сэкономит пространство.
Обеспыливание
После ремонта пыль становится основной проблемой. Удаляйте её в такой последовательности:
Двигайтесь сверху вниз: начните с потолков, карнизов и оконных рам, затем переходите к мебели и полу.
Используйте строительный пылесос с мощным фильтром: обычный пылесос не справится с крупной строительной пылью.
Обратите внимание на мебель: даже под защитной пленкой может скапливаться пыль, которая легко разнесется по комнате.
Влажная уборка
Когда пыль удалена, переходите к влажной уборке:
Начните с потолка, затем двигайтесь к стенам и полу.
Используйте моющие средства, подходящие для материалов: ацетон — для следов грунтовки, раствор уксуса — для линолеума, мыльный раствор — для ламината.
Не забудьте про детали: карнизы, плинтусы, светильники, зеркала и окна.
Ржавчина: используйте раствор лимонной кислоты или пасту из соды.
Чистка мебели
Если мебель пострадала в процессе ремонта, её тоже нужно привести в порядок:
Мягкая мебель: пропылесосьте обивку, а чехлы при необходимости отправьте в химчистку.
Твердаямебель: используйте раствор уксуса и воды (1:2) для удаления пятен.
Перед обработкой проверьте средство на небольшом участке.
Финальные штрихи
Когда основная уборка завершена:
Проветрите помещения: в небольших комнатах включите вентилятор для ускорения процесса.
Избавьтесь от запаха химии: мокрые простыни, миски с солью или зернами кофе нейтрализуют остаточные запахи.
Снимите защитные пленки с мебели и верните вещи на свои места.
Поддержание порядка
Чтобы результат радовал долгое время:
Регулярно протирайте поверхности от пыли.
Используйте очиститель воздуха для предотвращения накопления мелких частиц.
Проводите влажную уборку раз в неделю.
Уточнения
Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.