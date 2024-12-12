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После ремонта как после битвы? Узнайте, как навести идеальный порядок

3:45
Недвижимость

Ремонт завершен, но дом выглядит как строительная площадка? Чтобы быстро и эффективно навести порядок, важно подойти к уборке системно. Рассказываем, как справиться с пылью, мусором и пятнами, следуя четкому пошаговому плану.

Ремонт в нежилом помещении
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain
Ремонт в нежилом помещении

Подготовка

Прежде чем приступать к уборке, нужно составить план действий:

  • Определите объем работы: если ремонт затронул всю квартиру, разделите задачи по зонам и выделите на каждую не менее одного дня.
  • Привлеките помощников: делегируйте часть работы членам семьи или найдите профессиональных уборщиков для сложных задач, например, мытья окон.
  • Подготовьте инвентарь: строительный пылесос, швабры, тряпки, моющие средства и защитные аксессуары — перчатки, маски, респираторы.
  • Организуйте пространство: уберите мешки с мусором и лишние стройматериалы. Можно продать или отдать ненужные остатки обоев, краски или плитки соседям.

Вынос мусора

Удалите бытовой и строительный мусор:

  • Бытовой мусор можно выбросить в контейнеры.
  • Строительные отходы (бетонные обрезки, плитка) нужно сдать на специализированную свалку. Для этого обратитесь в управляющую компанию или наймите машину для вывоза.
  • Лишние стройматериалы лучше продать через доски объявлений или группы в мессенджерах — это сэкономит пространство.

Обеспыливание

После ремонта пыль становится основной проблемой. Удаляйте её в такой последовательности:

  • Двигайтесь сверху вниз: начните с потолков, карнизов и оконных рам, затем переходите к мебели и полу.
  • Используйте строительный пылесос с мощным фильтром: обычный пылесос не справится с крупной строительной пылью.
  • Обратите внимание на мебель: даже под защитной пленкой может скапливаться пыль, которая легко разнесется по комнате.

Влажная уборка

Когда пыль удалена, переходите к влажной уборке:

  • Начните с потолка, затем двигайтесь к стенам и полу.
  • Используйте моющие средства, подходящие для материалов: ацетон — для следов грунтовки, раствор уксуса — для линолеума, мыльный раствор — для ламината.
  • Не забудьте про детали: карнизы, плинтусы, светильники, зеркала и окна.

Удаление сложных пятен

Некоторые пятна требуют особого подхода:

  • Краска: снимайте с помощью строительного фена.
  • Монтажная пена: аккуратно удалите абразивной губкой.
  • Жирные пятна: обработайте спиртом или скипидаром.
  • Ржавчина: используйте раствор лимонной кислоты или пасту из соды.

Чистка мебели

Если мебель пострадала в процессе ремонта, её тоже нужно привести в порядок:

  • Мягкая мебель: пропылесосьте обивку, а чехлы при необходимости отправьте в химчистку.
  • Твердая мебель: используйте раствор уксуса и воды (1:2) для удаления пятен.

Перед обработкой проверьте средство на небольшом участке.

Финальные штрихи

Когда основная уборка завершена:

  • Проветрите помещения: в небольших комнатах включите вентилятор для ускорения процесса.
  • Избавьтесь от запаха химии: мокрые простыни, миски с солью или зернами кофе нейтрализуют остаточные запахи.
  • Снимите защитные пленки с мебели и верните вещи на свои места.

Поддержание порядка

Чтобы результат радовал долгое время:

  • Регулярно протирайте поверхности от пыли.
  • Используйте очиститель воздуха для предотвращения накопления мелких частиц.
  • Проводите влажную уборку раз в неделю.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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