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Как украсить елку, чтобы она стала центром вашего интерьера

3:02
Недвижимость

Украшение новогодней елки — это не только традиция, но и возможность создать стильный акцент в интерьере. Современный подход к декору елки требует немного больше внимания к деталям, но результат стоит усилий. Следуйте этим этапам, чтобы сделать елку предметом гордости вашего дома.

Новогодняя ёлка
Фото: sydneychristmaspartycruises.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодняя ёлка

Выберите дерево

Для стильной композиции важна правильная елка. Рассмотрите такие варианты:

  • Ель: классический выбор для тех, кто ценит традиции. Однако она менее пышная и сбрасывает иголки быстрее.
  • Пихта Нордмана: дороже ели, но выглядит эффектнее и меньше осыпается.
  • Искусственная елка: экономична и долговечна, подойдет для многоразового использования.

Совет: Перед покупкой убедитесь, что дерево ровное и без проплешин. Высота елки должна оставлять зазор до потолка около 20 см, включая подставку.

Подготовьте елку

Чтобы елка выглядела аккуратно:

  • Дайте дереву расправиться после транспортировки: несколько часов в сетке, затем ещё пару часов без неё.
  • Установите елку на подставку и закройте её основание корзиной, ватой или подарочными коробками.
  • Добавьте в воду специальное средство, чтобы дерево дольше оставалось свежим.

Распределите гирлянды

Гирлянды — основа любого елочного декора. Вот несколько рекомендаций:

  • Длина гирлянды: для елки 2 м требуется не менее 30 м гирлянды.
  • Тип свечения: теплый белый свет придаст уют, а разноцветные лампочки понравятся детям.
  • Глубина размещения: разместите огоньки не только на поверхности веток, но и внутри дерева, чтобы добавить объема.

Гирлянды типа «роса» с тонкой нитью выглядят утонченно, но менее яркие. Подойдут для деликатного свечения.

Украсьте игрушками

Чтобы елка выглядела гармонично:

  • Выберите три перекликающихся цвета. Например, два контрастных оттенка и один блестящий — золотой или серебристый.
  • Для натурального стиля используйте игрушки из дерева или шерсти.
  • Распределите большие игрушки на нижних ветках, а маленькие — на верхних.

Совет: Используйте флористическую проволоку для крепления игрушек — это удобнее и надежнее, чем нити.

Усильте атмосферу

Добавьте последние штрихи:

  • Разместите под елкой подарочные коробки, фигурки или светодиодные элементы.
  • Используйте аромасвечи или эфирное масло хвои для создания праздничного запаха.
  • Распылите искусственный снег на ветки для эффекта морозного дня.

Преимущества современного подхода к декору

  • Стильный внешний вид, соответствующий трендам.
  • Возможность подстроить декор под интерьер комнаты.
  • Повышение праздничной атмосферы за счёт гармоничных деталей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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