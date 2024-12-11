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Хотите домик у моря в Бразилии? Назван город в штате Сан-Паулу с самой дешёвой недвижимостью

Недвижимость

С ростом интереса к инвестициям в недвижимость многие начинают искать города с более привлекательными ценами. Согласно опросу, ежегодно проводимому Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), некоторые районы в бразильском штате Сан-Паулу, такие как Сан-Висенте, предлагают конкурентоспособные цены на покупку домов. Эта тенденция сохраняется уже довольно долгое время.

Сантос, Бразилия
Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сантос, Бразилия

Исследование показывает, что вопреки распространенному мнению, самые низкие цены на недвижимость не обязательно наблюдаются в небольших внутренних городах. Некоторые популярные регионы, такие как побережье Сан-Паулу, предлагают возможности для приобретения недвижимости по разумным ценам. Это особенно заметно в городе Сан-Висенте, расположенном в Байшада-Сантиста, который считается самым экономичным вариантом для тех, кто хочет купить дом в штате, пишет бразильское издание tupi. fm.

Сколько стоит дом в Сан-Висенте, Сан-Паулу?

Согласно анализу, опубликованному в октябре 2024 года, средняя стоимость квадратного метра в Сан-Висенте составила 4458 реалов (75 809 рублей). По сравнению с предыдущим годом, когда средняя стоимость составляла 4149 реалов, произошел небольшой рост. Это означает, что типичная квартира площадью 50 квадратных метров в 2024 году стоила примерно 222 900 реалов (3 788 546 рублей), что на 15% больше, чем в 2023 году.

Несмотря на эту корректировку, недвижимость в Сан-Висенте продолжает оставаться привлекательным вариантом для покупателей, ищущих более доступные цены. Помимо доступных средних цен, аукционные возможности предлагают значительные скидки, достигающие до 50% от обычной рыночной стоимости.

Что делает Сан-Висенте привлекательным выбором для покупателей?

Выбрать Сан-Висенте стоит не только по финансовым причинам, но и благодаря своему стратегическому расположению. Город является третьим по численности населения муниципалитетом прибрежного региона Сан-Паулу с населением около 338,4 тысяч человек. Он окружен такими важными городскими центрами, как Сантуш, Прайя-Гранде и Кубатан, и до него легко добраться по автомагистралям, таким как SP-160 (Родовия-дос-Имигрантес) и SP-55 (Родовия Падре Маноэль да Нобрега).

Кроме того, индекс человеческого развития (ИЧР) в Сан-Висенте составляет 0,768, что считается высоким показателем. Несмотря на некоторые городские проблемы, как и любой крупный город, Сан-Висенте по-прежнему считается хорошим местом для жизни, предлагая преимущества, которые компенсируют его социальные недостатки.

Каковы преимущества инвестирования в Сан-Висенте?

Сан-Висенте предлагает сочетание доступности, местоположения и качества жизни, что делает его привлекательным вариантом для инвесторов и будущих владельцев. Среди преимуществ:

  • Стратегическое расположение недалеко от крупных городов и побережья.
  • Возможность покупки по ценам ниже рыночных.
  • Высокий индекс человеческого развития, что свидетельствует о хорошем качестве жизни.
  • Удобный доступ по важным автомагистралям.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo, МФА (порт.): [sɐ̃w ˈpawlu]) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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