Цвет в интерьере: подчёркиваем достоинства, скрываем недостатки

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цвет — это мощный инструмент в дизайне, который помогает не только украсить пространство, но и исправить недостатки планировки, создать акценты или визуально изменить пропорции. Вот несколько способов, которые помогут преобразить ваш интерьер.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Как подчеркнуть мебель с помощью цвета

Чтобы мебель выглядела как часть интерьера, а не отдельный элемент, можно использовать геометрические фигуры и декоративные элементы.

Например, нарисуйте за комодом контрастную фигуру и добавьте постеры. Это сделает зону более выразительной и объединит ее в единую композицию.

Совет: такой приём особенно хорош для акцентной мебели, которую хочется выделить.

Как скрыть двери и шкафы

Если двери или шкафы кажутся непропорциональными, например, из-за высокого потолка, их можно покрасить в цвет стен. Это визуально увеличит их высоту и сделает менее заметными.

Такой метод особенно эффективен для коридоров с большим количеством дверей — пространство станет более цельным и просторным.

Как визуально поднять потолки

Низкие потолки больше не проблема, если правильно использовать цвет. Покрасьте плинтусы и карнизы в цвет стен, а двери оформите в том же оттенке. Этот прием создаст эффект единого пространства, а стены будут казаться выше.

Пример: светлые стены, плавно переходящие в потолок, добавляют объёма комнате, как в проекте "Квартирного вопроса".

Как скорректировать пространство

Иногда архитектурные недостатки можно превратить в изюминку интерьера. Например, выступ вентиляционной шахты можно выделить ярким кругом или другим геометрическим элементом.

Добавив к этому стол, стулья или светильник, вы создадите акцентную зону, которая будет привлекать внимание.

Совет: такой подход работает и с другими "проблемными" зонами, которые сложно скрыть.

Как использовать яркие цвета

Яркие цвета — отличный способ оживить пространство, но важно вписать их в общий стиль. Подчеркните детали, но избегайте цветового диссонанса. Если цвет будет гармонировать с окружающими оттенками, он станет главным достоинством интерьера.

Преимущества использования цвета в интерьере

Визуальная коррекция пропорций: помогает изменить восприятие пространства.

Создание акцентов: выделяет ключевые зоны и объекты.

Маскировка недостатков: делает проблемные элементы менее заметными.

Гармония и баланс: цвет объединяет интерьер в единое целое.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

