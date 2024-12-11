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Обои, которые можно перекрасить 15 раз: реальность или миф

3:19
Недвижимость

Обои под покраску — это универсальное решение для тех, кто хочет создать стильный интерьер с возможностью регулярного обновления. Однако работа с ними требует внимания к деталям. Разберем, как правильно выбрать, поклеить и покрасить обои под покраску, чтобы результат радовал долгие годы.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Что такое обои под покраску

Это отделочный материал, предназначенный для нанесения краски. Обычно они изготавливаются из плотного, устойчивого к износу и влаге полотна. Поверхность обоев может быть:

  • Слегка текстурированной, имитирующей штукатурку.
  • С рельефным узором.
  • Гладкой.

Преимущество обоев под покраску в их белой базовой основе, которая готова к окрашиванию сразу после поклейки.

Виды обоев под покраску

  • Бумажные: недорогие, но менее долговечные. Подходят для временных интерьеров.
  • Флизелиновые: прочные и экологичные. Легко клеятся и скрывают дефекты стен.
  • Виниловые: устойчивы к механическим повреждениям, но требуют хорошей вентиляции.
  • Стеклообои: долговечны и устойчивы к износу. Отлично подходят для помещений с высокой нагрузкой.

Как выбрать обои под покраску

При выборе стоит учитывать несколько факторов:

  • Фактура и плотность: рельефные обои лучше скрывают дефекты стен, но требуют большего расхода краски.
  • Тип помещения: в детских и спальнях предпочтительны экологичные материалы, на кухне или в ванной — влагостойкие варианты.
  • Размер помещения: крупный рельеф или узор подходят для просторных комнат, а нейтральные текстуры — для небольших.

Как клеить обои под покраску

  • Подготовьте стены: выровняйте, обеспыльте и обработайте грунтовкой.
  • Выберите правильный клей: для бумажных обоев — универсальный, для флизелиновых и стеклообоев — специальный.
  • Клеить нужно встык, начиная с идеально выровненной первой полосы.
  • Используйте нивелир или отвес для точности.
  • Разглаживайте обои валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Как красить обои под покраску

  • Грунтуйте поверхность, чтобы краска ложилась ровно.
  • Выбирайте краску: акриловая или латексная интерьерная краска с высокой устойчивостью к истиранию — оптимальный выбор.
  • Используйте валик с подходящим ворсом: короткий для гладких обоев и длинный для текстурных.
  • Наносите краску в два слоя: первый — для основы, второй — для насыщенности цвета.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  • Возможность быстро обновлять интерьер.
  • Простота работы даже для новичков.
  • Долговечность и прочность покрытия.
  • Укрепление стен и скрытие дефектов.

Минусы

  • Высокая стоимость материалов.
  • Необходимость использования качественной краски и клея.

Полезные советы

  • Не экономьте на материалах: дешевые обои и краска снизят срок службы покрытия.
  • Подбирайте цвет краски в зависимости от освещения и размера помещения.
  • Если планируете отложить покраску, прогрунтуйте обои, чтобы защитить их от загрязнений.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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