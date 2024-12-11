Обои, которые можно перекрасить 15 раз: реальность или миф

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обои под покраску — это универсальное решение для тех, кто хочет создать стильный интерьер с возможностью регулярного обновления. Однако работа с ними требует внимания к деталям. Разберем, как правильно выбрать, поклеить и покрасить обои под покраску, чтобы результат радовал долгие годы.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Что такое обои под покраску

Это отделочный материал, предназначенный для нанесения краски. Обычно они изготавливаются из плотного, устойчивого к износу и влаге полотна. Поверхность обоев может быть:

Слегка текстурированной, имитирующей штукатурку.

С рельефным узором.

Гладкой.

Преимущество обоев под покраску в их белой базовой основе, которая готова к окрашиванию сразу после поклейки.

Виды обоев под покраску

Бумажные : недорогие, но менее долговечные. Подходят для временных интерьеров.

: недорогие, но менее долговечные. Подходят для временных интерьеров. Флизелиновые : прочные и экологичные. Легко клеятся и скрывают дефекты стен.

: прочные и экологичные. Легко клеятся и скрывают дефекты стен. Виниловые : устойчивы к механическим повреждениям, но требуют хорошей вентиляции.

: устойчивы к механическим повреждениям, но требуют хорошей вентиляции. Стеклообои: долговечны и устойчивы к износу. Отлично подходят для помещений с высокой нагрузкой.

Как выбрать обои под покраску

При выборе стоит учитывать несколько факторов:

Фактура и плотность : рельефные обои лучше скрывают дефекты стен, но требуют большего расхода краски.

: рельефные обои лучше скрывают дефекты стен, но требуют большего расхода краски. Тип помещения : в детских и спальнях предпочтительны экологичные материалы, на кухне или в ванной — влагостойкие варианты.

: в детских и спальнях предпочтительны экологичные материалы, на кухне или в ванной — влагостойкие варианты. Размер помещения: крупный рельеф или узор подходят для просторных комнат, а нейтральные текстуры — для небольших.

Как клеить обои под покраску

Подготовьте стены : выровняйте, обеспыльте и обработайте грунтовкой.

: выровняйте, обеспыльте и обработайте грунтовкой. Выберите правильный клей : для бумажных обоев — универсальный, для флизелиновых и стеклообоев — специальный.

: для бумажных обоев — универсальный, для флизелиновых и стеклообоев — специальный. Клеить нужно встык , начиная с идеально выровненной первой полосы.

, начиная с идеально выровненной первой полосы. Используйте нивелир или отвес для точности.

или отвес для точности. Разглаживайте обои валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Как красить обои под покраску

Грунтуйте поверхность , чтобы краска ложилась ровно.

, чтобы краска ложилась ровно. Выбирайте краску : акриловая или латексная интерьерная краска с высокой устойчивостью к истиранию — оптимальный выбор.

: акриловая или латексная интерьерная краска с высокой устойчивостью к истиранию — оптимальный выбор. Используйте валик с подходящим ворсом : короткий для гладких обоев и длинный для текстурных.

: короткий для гладких обоев и длинный для текстурных. Наносите краску в два слоя: первый — для основы, второй — для насыщенности цвета.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Возможность быстро обновлять интерьер.

Простота работы даже для новичков.

Долговечность и прочность покрытия.

Укрепление стен и скрытие дефектов.

Минусы

Высокая стоимость материалов.

Необходимость использования качественной краски и клея.

Полезные советы

Не экономьте на материалах: дешевые обои и краска снизят срок службы покрытия.

Подбирайте цвет краски в зависимости от освещения и размера помещения.

Если планируете отложить покраску, прогрунтуйте обои, чтобы защитить их от загрязнений.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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